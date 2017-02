Pasi pentru a scapa de dependenta de dulce: Dieta cu fructe si legume 07/10/2012 12:38:57 Lyla Te trezesti dimineata si, indiferent dupa cate ore iei prima masa, iti vine pofta de dulce? Mai mult de atat, dupa-masa, la serviciu, rontai un biscuit sau mananci o ciocolata, iar seara tot ce iti doresti este sa stai intinsa pe canapea, in brate cu un bol de cereale… tot dulci? Sunt sanse mari ca poftele tale sa fie, de fapt, generate de dependenta de dulce. Potrivit unui studiu pulicat in Journal of Psychoactive Drugs, citat de NaturalNews, zaharul rafinat are efecte similare drogurilor produse din opiu, motiv pentru care da dependenta. Zaharul rafinat stimuleaza astfel activitatea cerebrala incat creierul produce endorfine, hormoni ai placerii. Cu timpul, mintea ta va asocia starea de bine data de endorfine cu dulciurile, motiv pentru care iti va cere tot alimente zaharoase. Exista insa solutii pentru a scapa de aceasta forma de dependenta! Pentru mai multe detalii citeste si: http://www.lyla.ro/diete/dieta-fructe-legume-dependenta-dulce/ 30792 vizualizari







