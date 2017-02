Paul Mureșan merge la New York! Filmul său, selectat pentru ANNY 19/02/2017 11:07:05 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Bistrițeanul Paul Mureșan, deja câștigător al mai multor premii, face încă un pas în cariera sa și este invitat la New York. Un film produs de el a fost selectat în cadrul evenimentului Animation Nights New York. În plină ascensiune din punct de vedere al carierei, bistrițeanul Paul Mureșan are deja în palmares mai multe premii. Producțiile sale au cucerit atât publicul românesc, cât și pe cel internațional. Mai multe despre premiile bistrițeanului puteți citi AICI. Astăzi, Paul a anunțat pe pagina sa de Facebook că un film produs de el a fost selectat în cadrul evenimentului ce va avea loc în curând la New York, Animation Nights New York. Evenimentul de la New York are loc în fiecare lună, fiind acceptate scurte animații de toate genurile. Punctul culminant al evenimentului este în când 20 dintre cele mai bune animații înscrise sunt selectate și jurizate, iar câștigătorul este anunțat în cadrul unui show. Mai multe despre ANNY, AICI. Foto: Cosmin Bumbuț 1033 vizualizari







