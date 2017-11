Peste 40 de mașini second hand au fost înmatriculate ieri în Bistrița-Năsăud! 08/11/2017 18:20:29 Ana ȘERBAN Urban Mai mulți parlamentari PSD au inițiat un proiect de lege prin care persoanele fizice nu mai pot cumpăra mai mult de o mașină second hand, o dată la doi ani. Motivul este colectarea ineficientă a impozitelor în cazul tranzacțiilor cu mașini importate din străinătate. Inițiatorii, 41 de membri ai PSD, propun un proiect de lege de modificare a Codului Fiscal, a legii 227/2015 prin care se interzice cumpărarea de către persoane fizice a mai mult de o mașină second hand timp de doi ani. În Bistrița-Năsăud numai ieri au fost înmatriculate 44 de automobile second hand, toate din import. În expunerea de motive, inițiatorii invocă „o colectare mai eficientă a impozitelor la bugetul de stat și eliminarea operațiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second hand achiziționate în spațiul intracomunitar și revândute în România”, bazându-se pe un raport al inspectorilor ANAF. În plus, inițiatorii spun că numărul mare de mașini aduse din afară, duce la îmbătrânirea parcului auto al țării, precum și la poluare fonică și de mediu. Concret, modificările aduse Codului Fiscal sunt următoarele: <<Art. 312 – Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, se modifică și se completează după cum urmează: După alin. (4), se introduc următoarele alineate: (5) Comercializarea autovehiculelor second-hand achiziționate din afara țării și revândute în Romania se face doar de către persoanele juridice, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (6) Persoanele fizice pot achiziționa o dată la doi ani, un singur autovehicul second-hand pentru folosință proprie.>> Dacă legea va fi adoptată, numai firmele vor mai avea dreptul să comercializeze mașini second hand aduse din străinătate, persoanelor fizice fiindu-le limitată achiziționarea unei mașini SH, la doi ani de zile. Din cele 44 de autoturisme SH îmatriculate ieri în Bistrița-Năsăud, numai șase au fost înregistrate pe persoane juridice. Proiectul de lege se află în dezbatere publică începând cu 31 octombrie 2017. 6713 vizualizari









