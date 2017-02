Poarta Transilvaniei intră în linie dreaptă la finanțare 07/02/2017 15:27:46 Raluca NECHITI ULTIMA ORA Drumul Poarta Transilvaniei a reușit, în cele din urmă, să treacă de calificări pe cale administrativă, toate actele fiind în regulă.În plus, încă un tronson a fost acceptat pentru reabilitări pe fonduri europene. Conducerea ADR Nord-Vest a fost ieri într-o vizită în județul nostru pentru a discuta despre proiectele pe care autoritățile județene le au în plan pentru a obține fonduri europene. Cel mai important – Poarta Transilvaniei, un drum de 85,591 km. Investiția care se va realiza pentru modernizarea acestuia are o lungime totală de 79,274 km și a fost împărțită în șase loturi, valoarea investiției fiind estimată la 78 de milioane de euro. Consiliul Județean a scos la licitație primele patru tronsoane din cele șase existente, lungimea totală a tronsoanelor scoase la licitație fiind de 55,1 km. Pentru aceste patru tronsoane investiția este estimată la 35 de milioane de euro + TVA, trei dintre ele urmând să fie realizate cu fonduri europene. „Noi am terminat licitațiile în decembrie, am comunicat raportul achiziției. Sigur că avem contestații și era de așteptat la numărul mare de firme care a fost. În momentul de față suntem la CNSC. Noi am furnizat CNSC-ului toate datele cerute în urma contestațiilor care au fost depuse. Așteptăm decizia CNSC, să vedem cum va arăta ea și estimăm, din experiența trecută (pe tronsonul 1 din lotul 1, în patru luni de zile s-au finalizat contestațiile, inclusiv cu decizia Curții de Apel de la Cluj)”, a declarat președintele CJ, Radu Moldovan. Licitația pentru Poarta Transilvaniei a fost una dintre cele mai dorite, nu mai puțin de 378 de firme intrând în cursa pentru modernizarea primelor tronsoane ale drumului județean Poarta Transilvaniei! În urma procedurii de achiziție au fost depuse pentru primul lot - Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița, nu mai puțin de 13 oferte din partea a 61 de operatori economici. Pentru al doilea lot Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) au intrat în cursă 20 asocieri cu 103 operatori economici. Pentru lotul trei (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică sunt depuse 17 oferte din partea a 110 operatori economici, iar pentru lotul patru - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei există 18 ofertanți, respectiv 104 firme. Primul lot a fost scos de la finanțarea europeană, iar autoritățile au decis să îl realizeze cu bani proprii și de la Guvern, banii fiind deja alocați prin PNDL pentru realizarea primilor kilometri de drum, respectiv pentru reabilitarea Drumului Blajului. Al doilea lot din acest prim tronson are însă acum șanse să fie realizat din fonduri europene, după vizita de ieri a conducerii ADR. „Vom mai depune după discuția cu conducerea ADR, încă un tronson pe fonduri europene - Colibița - Mița (tronsonul 2 din lotul 1)”, a mai spus Radu Moldovan. Drumul Poarta Transilvaniei va avea o lățime cuprinsă între 4 și 6 m, se vor realiza și 8,3 km de trotuare, 12,8 km de piste pentru bicicliști și 42 de stații de transport public cu alveole. Vor fi modernizați peste 102.000 metri de șanțuri și rigole, vor fi amenajate 225 de podețe, vor fi captați și amenajați 15 torenți și construiţi 26.537 m de ziduri de sprijin (gabioane și ziduri din beton armat). Nu sunt uitate nici elementele destinate siguranței circulației urmând să fie montate 2.112 indicatoare pentru semnalizarea verticală și 94 de semne cu avertizare luminoasă la trecerile de pietoni. Prin acest proiect vor fi amenajate și 7 poduri noi, 12 vor fi reabilitate și alte 5 reparate. 812 vizualizari







