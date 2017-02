Podul Berăriei mai stă un an pe tușă 09/02/2017 13:26:24 Raluca NECHITI ULTIMA ORA Chiar dacă nu e încă gata Podul Berăriei nu mai stresează pe nimeni întrucât nu poate fi folosit, cel puțin până anul viitor, când vor fi gata lucrările la strada Faleză. Municipalitatea nu și-a putut imagina că nu va ajunge la o înțelegere cu proprietarii din Zăvoaie și nu va putea amenaja un drum nou de acces în zonă. „Pe strada Faleză trebuie să se facă în primul rând canalizările de apa, cea pluvială și cea menajeră, pentru că nu avem de ales. Este o canalizare mai dificil de făcut, cu trecerea râului, cu stație de pompare, dar îmi pare rău că nu am reușit s-o facem mai repede... Normal ar fi fost să ne apucăm de strada Faleză din 2015, dar pe de altă parte eu nu am crezut că nu mă voi înțelege cu oamenii care au terenuri acolo și că nu ne vor lăsa să face drumul. Să cedezi o porțiune de 1 la sută din teren și să vină cineva să îți facă asfalt pe lângă terenul tău, ceea ce îi crește valoarea de cel puțin cinci ori, să ai o stradă iluminată, cu apă, cu tot ce trebuie.... nu am crezut că nu vom ajunge la o înțelegere. Dar nu s-a vrut. I-am adunat pe toți la primărie le-am propus și o doamnă mi-a spus foarte clar că nu este de acord. Chiar dacă majoritatea au fost de acord, nu am vrut să ajungem în judecată pentru expropriere, lucru care ne poate ține cinci ani pe loc”, a explicat primarul Ovidiu Crețu pentru Bistrițeanul.ro. Podul Berăriei este aproape gata, însă nimeni nu îl mai stresează pe constructor să îl predea deoarece nu poate fi folosit, diferența de nivel, pe partea cealaltă a râului Bistrița fiind de 10 metri. Municipalitatea a fost obligată de Apele Române să amenajeze un zid de sprijin, iar Podul a fost ridicat cu aproximativ 10 m față de nivelul șoselei din zonă. Până acum Podul Berăriei a costat 4,8 milioane de lei, la care se mai adaugă încă 2 milioane de lei pentru amenajarea străzii Faleză, unde sunt prevăzute lucrări de infrastructură rutieră de drumuri, lucrări la rețeaua de canalizare fluvială și la cea de canalizare menajeră, dar și lucrări pentru rețeaua de iluminat public. Licitația pentru amenajarea străzii a fost câștigată de CML care are la dipoziție 11 luni să execute lucrările. În aceste condiții abia în decembrie am putea folosi noul pod. 120 vizualizari







