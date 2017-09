Polițiștii, pe fază la începutul anului școlar 11/09/2017 11:13:07 112 Polițiștii bistrițeni vor acţiona suplimentar, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru ca deschiderea noului an şcolar să se desfăşoare în siguranţă. Astăzi, 11 septembrie a.c., din dispoziţia Şefului Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Bogdan Despescu, 167 de polițiști vor acţiona în sistem integrat pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar. Cei 144 de poliţişti de ordine publică, 15 poliţişti de la rutieră şi 8 poliţişti de la alte structuri, vor fi prezenţi, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru ca noul an şcolar să înceapă în linişte şi siguranţă. De asemenea, în aceste zile, polițiștii intensifică activitățile educativ-preventive și de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi din punct de vedere al licențierii, existenței inspecției tehnice periodice și a asigurării de răspundere civilă obligatorie. Pentru ca noul an şcolar să înceapă și să decurgă în linişte şi siguranţă, fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, fiind supravegheate în permanenţă traseele de deplasare a elevilor. De asemenea, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor. Totodată, sunt identificate şi controlate în toate unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor. Pentru evitarea comportamentelor de risc victimal sau infracţional și prevenirea evenimentelor negative, poliţiştii vor organiza pentru elevi diferite activităţi preventiv-educative. Poliţia Română urează tuturor mult succes în noul an şcolar și îi asigură pe elevi, părinți și profesori că polițiștii sunt la datorie pentru siguranța lor! IPJ BN 472 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.