Primarul Ioan Bob despre MHC-ul distrus de furia Someșului: „Pagubele sunt imense! Au venit bucăți mari de gheață și au spart tot”

O investiție importantă finalizată de curând în satul Cociu s-a dus pe apa sâmbetei, la propriu! Bucăți de gheață mari și de un metru și jumătate purtate cu furie de Someș au distrus aproape în totalitate o microhidrocentrală. Localnicii spun că valurile aduceau cu un... tsunami.

O investiție de milioane de euro s-a făcut praf în doar cinci minute, ieri, după ce Someșul Mare s-a umflat și a adus pe maluri bucăți mari de gheață. În localitatea Cociu, bucățile mari de gheață au reușit să distrugă o microhidrocentrală ridicată de un italian. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI.

„Pagubele sunt imense. Te îngrozește, le-au intrat bucăți mari de gheață, de un metru cub, le-au spart tot ce însemna automatizare. Era în teste, urma să dea drumul. Luni se va întocmi o comisie și vedem ce se poate face. S-a luat legătura cu patronul din Italia. A fost ca un tsunami, așa ceva nu am mai văzut. Când am fost la recepție și am văzut așa bijuterie, îți vine să plângi când vezi ce e acolo”, spune primarul Ioan Bob.

Patronul italian a fost anunțat despre acest dezastru și urmează să sosească luni în România, pentru a vedea cu ochii lui dezastrul. Se pare că investiția a fost recepționată în urmă cu puțin timp, iar momentan era în teste.

Culmea, chiar în momentul în care viitura a lovit malul Someșului, un inginer de la CML, firma care efectuase lucrările, se afla la microhidrocentrală în control. Acesta s-a salvat în ultimul moment. Mașina însă nu a mai putut-o salva, aceasta fiind luată de bucățile de gheață.

Autoturismul a fost și el aproape distrus, fiindu-i îndoită serios tabla, iar geamurile și farurile fiindu-i sparte.

Se pare că în amonte au fost sparte două poduri de gheață, iar apa amestecată cu gheață a Someșului Mare a venit cu viteză în satul Cociu. Din fericire, viitura nu a mai făcut și alte pagube în comună, fiind oprită tocmai de această microhidrocentrală.

„Inginerul era la hidrocentrală în control și l-a prins puhoiul acolo, el a apucat să fugă, dar mașina a rămas acolo și a fost luată de apă și gheață. A fost exact ca în filme, venea apă cu gheață în valuri de 2-3 metri”, povestesc oamenii care se minunează de distrugerile produse de apă și gheață.

Paznicul microhidrocentralei s-a salvat și el alături de unul dintre câinii săi în ultima clipă, însă baraca în care locuia și în care avea obiecte personale și acte a fost luată de ape.