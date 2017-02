Primul caz de malpraxis din Bistrița, mutat de la o instanță la alta 15/02/2017 16:23:44 Raluca NECHITI ULTIMA ORA De aproape o jumpătate de an au avut nevoie judecătorii bistrițeni să stabilească că nu Tribunalul Bistrița-Năsăud este cel care trebuie să judece primul proces între medicul Cătălina Dinică și Comisia de Malpraxis al DSP, care a stabilit că aceasta ar fi comis un caz de malpraxis în urmă cu un an. Pentru prima dată în istoria județului, Comisia de Monitorizare și Competență Profesională a cazurilor de Malpraxis Bistrița-Năsăud care funcționează în cadrul Direcției de Sănătate publică Bistrița-Năsăud a stabilit că din cauza unui medic, un copil și-a pierdut viața în urmă cu un an. Conducerea Direcției de Sănătate publică Bistrița-Năsăud a declarat reporterilor Bistrițeanul că dintre sesizările pe care Comisia le-a avut anul trecut, una a întrunit elementele unui caz de malpraxis. „Cazul a fost încadrat ca și un caz de malpraxis, întrunind condițiile articolului 10 din Ordinul 1343/2006. S-a emis o decizie de către președintele comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis", se arată în adresa remisă redacției noastre. Nemulțumită de rezoluția celor din comisie, medicul acuzat, Cătălina Dinică, a decis să își caute dreptatea în instanță. „Reclamanta, D.C. a contestat modificarea componenței Comisiei de Monitorizare și Competență Profesională pentru cazurile de Malpraxis a Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud și a deciziei nr.2 din 13.09.2016 a Comisiei prin care s-a constatat că sesizarea depusă de către H.N. și H.I. împotriva D.C. se încadrează în termenii și condițiile stabilite de legislația în materie și s-a stabilit că în cauză este o situație de malpraxis”, explică Biroul de presă al Tribunalului Bistrița-Năsăud. Ieri însă, la al doilea termen de judecată în acest caz, Tribunalul Bistrița-Năsăud a stabilit că nu el este în măsură să judece dosarul prin care medicul solicita anularea actului emis de Comisia de Malpraxis Bistrița-Năsăud și a declinat soluționarea cauzei în favoarea Judecătoriei Bistrița. Când va începe noul proces nimeni nu știe deocamdată, în acest dosar primul termen fiind stabilit abia după patru luni de la depunerea în instanța a plângerii împotriva Direcției de Sănătate Publică formulată de medicul Cătălina Dinică. 85930 vizualizari







