Primul maestru bucătar român care primeşte o stea Michelin s-a născut la Bistrița! 12/11/2017 10:43:30 Ioana BRADEA ULTIMA ORA S-a născut în Bistriţa, unde a și urmat cursurile liceale, dar cariera sa a luat avânt și s-a dezvoltat în Marea Britanie unde, în 2012, a fost nominalizat în top 30 cei mai buni bucătari sub 30 de ani. O parte din timp a lucrat sub îndrumarea faimosului chef Gordon Ramsey, iar zilele trecute a primit distincția la care visează toți bucătarii. Bogdan Dănilă s-a născut în Bistriţa Năsăud unde a urmat şi cursurile liceale. Mare parte a carierei sale a urmat-o în Marea Britanie unde, în 2012, a fost nominalizat în top 30 cei mai buni bucătari sub 30 de ani – scriu cei de la gustarte.ro, anunțând, zilele trecute, că bucătarul bistrițean este primul român care a obținut o stea Michelin. Bogdan Dănilă lucrează în prezent la Restaurantul Clocktower, în cadrul hotelului de lux New York Edition – fiind executive chef. Proprietarul localului deschis în 2015 este bucătarul englez Jason Atherton, iar hotelul face parte din trustul Marriott International. Restaurantul Clocktower este situat la etajul al doilea al hotelului, echipa este condusă de chef Bogdan Dănilă, partea de cofetărie fiind asigurată de Brian Yurko. Localul are 90 de locuri, 3 separeuri intime, o sală de biliard şi un bar, pereţii fiind decoraţi cu fotografii vintage alb-negru care dau un aer sobru salonului. Într-un interviu acordat în exclusivitate publicaţiei The Caterer, proprietarul Jason Atherton se declara „foarte mândru de Bogdan Dănilă. Faptul că a lucrat la Pollen Street Social şi Petrus a fost pentru el un punct de plecare. Evident că a fost nevoie de câţiva ani în care să progreseze. Anul acesta am ştiut că este anul lui și că avem un meniu puternic...” ******************** Frații André și Édouard Michelin și-au deschis o afacere de anvelope, în 1889, fără să-și închipuie că vor revoluționa... arta culinară, atunci când au propus șoferilor un ghid Michelin – devenit, între timp Biblia bucătarilor și a restaurantelor din întreaga lume și un sistem de referință pretutindeni. În 2005 a fost publicat primul ghid pentru Statele Unite, concentrat pe New York, în 2007 a apărut primul ghid pentru Tokyo, Japonia, iar în 2012 ghidul Michelin puncta 23 de țări de pe 3 continente, cu peste 45.000 de adrese de restaurante. Se spune despre ghidul Michelin că este „singurul ghid care contează”, iar frenezia care apare în perioada publicării acestuia este comparată cu cea a decernării premiilor Oscar. Deși pasiunea pentru mâncare a plecat din Franța, cele mai multe stele Michelin le deține în prezent Tokyo, pe locul 2 este Parisul, pe locul 3 Kyoto, pe locul 4 New York, iar pe locul 5 Honk Kong. România nu există – deocamdată – în ghidul Michelin, deci este cu atât mai lăudabil și impresionant faptul că un bucătar din Bistrița a reușit să obțină o asemenea performanță și să-i impresioneze pe cei care acordă cele mai râvnite distincții culinare. Sursă & Foto – www.gustarte.ro 3415 vizualizari









