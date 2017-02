România contribuie cu militari bistrițeni la Divizia de Forțe de Reacție Rapidă a NATO, sub coordonarea Germaniei 18/02/2017 13:36:10 Cristina ALEXA ULTIMA ORA Militari ai Brigăzii 81 Mecanizate din Bistrița vor face parte din Divizia de Forțe de Reacție Rapidă a NATO. Corpul de armată, format din militari din trei țări, se va afla sub comanda Germaniei. România va contribui cu Brigada 81 Mecanizată din Bistrița, la corpul de armată aflat sub comanda Germaniei, în cadrul NATO. La această unitate se va alătura și o brigadă din Cehia, dar și militari din Germania. Întreg ansamblul va urma să facă parte din Divizia de Forțe de Reacție Rapidă a NATO. Decizia a fost oficializată în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din statele NATO, desfășurată la Bruxelles între 15 și 16 februarie. Cele trei unități vor începe prin antrenamente și exerciții comune. Forțele de Reacție Rapidă sunt trimise în teren imediat după apariția primelor semnale credibile privind o amenințare care se poate transforma într-o stare conflictuală. 503 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.