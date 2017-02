Rondul de dimineaţă: Ceruri deschise şi eclipsă de lună, azi noapte, la Bistriţa... România 2017+ 12/02/2017 09:13:13 Ioana BRADEA ULTIMA ORA A fost eclipsă de lună azi noapte, la Bistriţa şi nu numai (prima din cele 4 ale acestui an), aşa că cei care au bântuit prin casă sau pe aiurea fără somn sau tihnă, au pe cine să dea vina! Cei care s-au complăcut până acum într-o buclă repetitivă, au acum șansa să se trezească şi să arunce o privire asupra Proclamaţiei ROMÂNIA 2017+: Pe 11 februarie, la ora 02:32, a fost lună plină şi eclipsă de Lună, totodată, după cum bine au avertizat specialiştii în astrologie care au identificat cu acest prilej şi un moment-pivot în viața noastră – anunţând că sunt şanse să ne șlefuim și transformăm, devenind tot mai conștienți de drumul nou care ni se potrivește şi pe care îl îmbrățișăm începând cu acest an. Este posibil să ne simțim ca într-un travaliu – într-un clocot interior, un tumult sau un neastâmpăr care se manifestă în multe nuanțe emoționale, de la furie și ciudă îndreptată spre noi înșine, până la frica de necunoscut sau entuziasmul unui nou început... Putem să ne desprindem de diverse persoane și contexte care ne-au limitat și în care nu mai dorim să investim energie, timp, atenție... Iar în acest sens, avem privilegiul acum să vedem ce nu ne folosește - mai scriu cei de la astrocafe.ro, subliniind că această eclipsă de Lună ne îndeamnă să învățăm să facem alegeri doar pentru bucuria noastră și să încetăm cu compromisurile. Să trăim conștienți de inima noastră, cu curajul de a fi cine suntem și a ne exprima cum simțim din adâncul ființei noastre. Eclipsa de Lună poate fi un moment unic în care mintea îngenunchează în fața inimii, resemnată și obosită, sau momentul în care s-ar putea să realizăm că suntem restanți în ce privește iubirea dăruită. Este, de asemenea, posibil ca unii dintre noi să primim daruri, vești, semne de împlinire a unor dorinţe vechi de care poate am și uitat. Nu mai e timp și vreme de dormit, iar cei care s-au multumit sa stea în umbra celorlați și să se complacă într-o buclă a experiențelor repetitive, acum au șansa să iasă din „ou” şi să arunce o privire asupra Proclamaţiei ROMÂNIA 2017+, conturată în aceste zile, la Timişoara... PROCLAMAȚIA ROMÂNIA 2017+ Când STATUL DE DREPT este în pericol, avem datoria să îl apărăm! Prin adoptarea unor acte normative și contrare intereselor cetățenilor este evident că acest Guvern este ostil STATULUI DE DREPT. Pentru a-l putea apăra, legea trebuie să ne permită nouă, cetățenilor, să intervenim în mod legitim în domeniul procesul decizional. Vrem: 1. Niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată vreo Ordonanța 13. 2. Transparență în administrație prin e-guvernare. 3. Avocatul Poporului să fie ales direct de cetățeni. 4. Cetățenii să poată sesiza direct Curtea Constituțională. 5. Depolitizarea funcțiilor publice și ocuparea lor doar prin concurs. 6. Membrii Guvernului să nu fie și parlamentari. 7. Eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea penală a guvernanților. 8. Fără penali în demnităție și funcțiile publice. Timișoara, Februarie 2017 A apărut şi o petiţie online, semnată deja de peste 18.000 de persoane, inspirată din noua Proclamaţie de la Timişoara, care precizează că „în aceste zile se scrie istoria României. Sunt cele mai ample manifestații civice din istoria noastră post-decembristă. După mai bine de un sfert de secol în care ne-am acuzat şi am fost acuzați că suntem un popor resemnat, neinformat şi divizat, ne-am trezit.” Ne-a unit indignarea, dar mai presus decât orice ne-am unit în jurul unor valori: libertate, dreptate, decență, simț civic. Suntem astăzi un exemplu pentru întreaga Europă și pentru democrațiile de pretutindeni. Oare unde ar fi fost România astăzi dacă „Revoluția Luminii” ar fi avut loc măcar acum 5 sau 10 ani? Mai bine mai târziu decât niciodată: ne-am deșteptat și nu există cale de întoarcere la somnul care a născut atât de mulți monștri în România ultimelor decenii. În Parlament există, în acest moment, o moțiune de cenzură, politică, fără mari șanse de izbândă. E nevoie de o moțiune civică pentru rezolvarea prezentului conflict politic din România și pentru așezarea democrației românești pe baze sănătoase. Să facem astfel din criza actuală ocazia perfectă pentru a consolida democrația românească, inclusiv în pregătirea a două momente vitale: centenarul (2018) și președinția Consiliului UE (2019). Dacă textul vă convinge - nu vă rămâne decât să semnaţi această petiţie accesând linkul de mai jos: MOŢIUNE PENTRU ROMÂNIA 2707 vizualizari







