SĂPTĂMÂNA (LA) MIȘTO: Legătura dintre Bistrița, Donald Trump și Radu Mazăre 22/01/2017 14:17:45 Ana ȘTEFĂNEL Divertisment Nu te duce nici gândul unde te duce obiectivul. După ce un deputat de Bistrița-Năsăud a ajuns în Washington Post, bistrițenilor nu le mai lipsește nimic. Avem legături până la Donald Trump. Deputatul Cristina Iurișniți și-a făcut intrarea în Parlament de curând, dar și în toată lumea. Cartonașul ei roșu a stat mândru pe o pagină din Washington Post exact când Dragnea și Grindeanu erau la coadă la Trump . Cum au reacționat cei doi când au citit ziarul… ne putem doar imagina… a) Dragnea: Ia, uite-o, Grindene! Asta e d-acolo dă la noi! Grindeanu: Da, să trăiți, șefu'! b) Dragnea: Grindene, ăștia au încurcat treburile. Fă-mi repede niște poze, că-ți țin eu locul la coadă. Grindeanu: Da, să trăiți, șefu'! c) Dragnea: Mistăr Prezident, dis blond not gud. I bring you better. Elena from Golden Blitz. Trump: Liviu, what about Melania? Dragnea: Stai așa, boss. Grindene, vrea și omul ăsta să vină la Teleorman și nu-l lasă nevasta. Du-te rezolvă și tu aia cu grațierea să-l aducem pe Mazăre aici. Grindeanu: Da, să trăiți, șefu'!







