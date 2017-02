SĂPTĂMÂNA LA MIȘTO: Bistrițenii sunt ironici şi creativi, în ton cu toată România. Cele mai inspirate mesaje de pe pancarte: 05/02/2017 13:28:12 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Azi nu prea e la mișto textul. Este în concordanță cu tot ceea ce se întâmplă în România în timpul celei mai creative revoluții, așa cum au fost numite mișcările de stradă. Zilele acestea am făcut colecție de mesaje inspirate care s-au văzut pe străzile din municipiu. O adevărată colecție de idei, asta au însemnat, pe lângă restul semnificațiilor, ieșirile de fiecare seară din Bistrița. Am alcătuit o listă cu cele mai amuzante și inspirate mesaje pe care bistrițenii au dorit să le vadă o țară întreagă și le-au scos la... plimbare: Mai am un singur dor: Iordache între bare, Dragnea scriitor, Grindeanu la răcoare Noaptea se face dragoste sau se emit ordonanțe? Altă întrebare! Drag ne-ai fi la pușcărie! Afară-i frig și înnorat, pe Dragnea-l vrem încătușat! Ai crezut că azi nu vin? Mi-am luat concediu! Vrem să facem să fie bine, să nu fie rău (Gică Hagi) Rog Biserica Ortodoxă să modifice porunca 8: „Să nu furi!” în „Să nu furi mai mult de 200.000 lei!” Am venit să dau o duie cu aprobarea soției Eu aș sta în casă, Dragnea nu mă lasă! 1773 vizualizari







