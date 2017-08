S-au dat străini interesați de studierea bancnotelor și au prostit bistrițeni! 31/08/2017 15:14:26 112 Doi bucureșteni s-au dovedit a fi foarte inventivi când vine vorba de furat. Aceștia au venit în Bistrița în urmă cu un an, timp în care au pretins că sunt străini. Modul lor de operare a fost unul foarte creativ, însă polițiștii le-au venit de hac până la urmă. ATENȚIE la persoanele necunoscute cu care intraţi în contact! Inventivitatea escrocilor nu are limite! La data de 30 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat doi bărbați, de 57, respectiv 45 de ani, ambii din București, bănuiți de comiterea unor înșelăciuni, pe raza municipiului Bistrița. Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale a rezultat faptul că, în perioada 11 noiembrie 2016 - 30 august 2017, cei doi ar fi indus în eroare mai multe persoane și, sub pretextul că sunt cetățeni străini, le solicitau unor persoane să le arate bancnote românești, în scopul studierii. În momentul în care înapoiau banii, profitând de neatenția persoanelor pe care le abordau, sustrăgeau o parte din sumă. Prejudiciul total este estimat la 3.850 lei din care a fost recuperată suma de 350 lei. Cei doi au fost reţinuţi de polițiști pentru o perioadă de 24 ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii atrag atenţia cu privire la acest mod de operare şi vă recomandă fiți atenți la persoanele necunoscute care vă abordează! De asemenea, vă recomandă: Nu intrați în contact cu persoane necunoscute și nu dați niciodată bani sau datele personale unei persoane pe care nu o cunoașteți sau în care nu aveți încredere. Dacă ați devenit victima unei infracțiuni de înșelăciune, sesizați imediat acest lucru și încercați să rețineți cât mai multe semnalmente ale persoanei cu care ați intrat în contact sau alte amănunte care ar putea ajuta la identificarea acestora. IPJ BN 3533 vizualizari









