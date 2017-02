Scenarii optimiste: Abia în toamnă am putea avea operator nou de salubritate! 08/02/2017 12:25:41 Raluca NECHITI Social Cel mai devreme în toamna acestui an am putea avea o nouă firmă care să se ocupe de colectarea și transportul gunoiului la depozitul ecologic de la Tărpiu, procedurile de achizițiile ale noului operator fiind îngreunate de contestații și birocrație. Termenul de 3 luni pe care autoritățile l-au stabilit în contractul inițial cu compania Supercom a fost depășit de mult. S-a prelungit cu încă trei luni și, cu siguranță, va fi prelungit din nou, abia în a doua jumătate a anului, în cea mai fericită situație, urmând să fie stabilit noul operator de salubritate. Până acum documentația de licitație a fost validată de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşerilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și actele au fost trimise la București, la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice care are timp până la sfârşitul acestei săptămâni să analizeze și să valideze documentația și apoi urmează să fie publicată în SEAP. „Se urmează procedurile, numai că de acolo pot începe din nou contestaţiile pentru că am avut contestaţii şi pe prima variantă a documentaţiei. Am corectat-o, am reaprobat-o, acum vrem să o încărcăm pe SEAP, dar nu e exclus ca şi în această fază, după ce se încarcă pe SEAP, să fie contestată. Prima fază a contestațiilor a fost la ANAP. Am corectat tot ce ne-a cerut și de acuma, contestaţiile se duc la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, a precizat președintele CJ. Nimeni nu știe însă cât ar putea dura licitația până când vom avea un nou operator de salubritate, „scenariul” optimist fiind a doua parte a anului. „Este atât de necunoscut subiectul ăsta, nu mă pot pronunţa când ar putea fi gata. O dată poate fi contestată documentaţia. Apoi, sunt 30 de zile de la urcare în care se depun ofertele. Pe urmă, se face evaluarea care poate fi contestată, Raportul, CNSC... Din experienţa trecută, este foarte greu de crezut că această licitaţie să se termine mai repede de Curtea de Apel”, a mai spus președintele Consiliului Județean care a mai menționat că precedenta licitație prin care Vitalia a câștigat contractul a fost finalizată după „două Curți de Apel”. 1529 vizualizari







