Se fac angajări la Dacia-Renault Bistrița, AGRO-Invest, Masterfoam și Comautosport! Alte oferte atractive 13/11/2017 16:46:56 ULTIMA ORA Dacă printre calitățile tale se numără și abilitatea de a negocia, dacă știi să dai un sfat sau ai cunoștințe în domeniul auto, dacă știi să utilizezi computerul și ai permis categoria B - ai toate șansele să-ți găsești un loc de muncă special, provocator și plin de surprize! Dar asta nu e tot! Sunt o mulțime de joburi disponibile: Reprezentanța Dacia - Renault Bistrița angajează Consilier service auto Candidatul ideal - Calități de negociere, comunicare scrisă și verbală

- Abilități de consiliere

- Experiența/cunoștințele în domeniul auto reprezintă un avantaj;

- Cunoștințe de operare pe computer (MS Office - Word, Excel etc);

- Permis categoria B; Descrierea jobului - Informează clienții în legatură cu serviciile prestate de companie

- Primește clienții conform graficului de activitate, oferă informații clienților telefonic sau direct

- Informează clienții cu privire la durata și costurile lucrărilor efectuate

- Răspunde de întocmirea și deschiderea fișei de lucru/ordin de reparație pentru orice autoturism aflat în service

- Efectuează recepția fizică a autoturismului și predarea acestuia la finalul lucrărilor

- Răspunde de relația cu departamentul de vânzări, piese, departamentul facturare, client

- Pachet salarial atractiv Beneficii

- pachet salarial atractiv;

- munca într-o echipă tânără și profesionistă; - oportunitatea de a lucra la standarde de calitate înalte, într-un mediu profesionist;

- cursuri continue de perfecționare profesională; Mai multe informații la telefon 0744.79.03.78 ************************* SC AGRO-INVEST PROD SRL angajeaza șoferi profesioniști Dacă ai permis auto categoria B,C,E și atestat pentru transport marfa, îți oferim oportunitatea să lucrezi într-o echipă de profesioniști, într-o companie dinamică și cu prestigiu în domeniu.

Ne poți găsi la sediul societății din Bistrița, strada Nicolae Titulescu, nr.23-25 sau te invităm să ne trimiți CV-ul prin e-mail [email protected]

Oferim salariu atractiv și tichete de masă! Te așteptăm să te alături echipei noastre! ************************* MASTERFOAM SRL angajează: 1. Responsabil depozit Atribuții și responsabilități: · Evidența stocurilor. · Pregătește pentru expediere produsele, etichetează coletele. · Asigură respectarea planificarii și a orarului de livrare a comenzilor. · Încarcare camion livrări. · Întocmire documente de livrare și transport. · Emite comenzile de transport. · Calcularea volumelor pentru transporturi. · Comenzile și gestiunea ambalajelor returnabile. · Manevrarea corespunzătoare a utilajelor specifice pentru depozitarea marfii. · Menținerea curățeniei și ordinea la locul de muncă pentru a evita blocaje în fluxul de recepții de la furnizori. Cerințe: · Experiență lucru în depozit minim 1 an. · Seriozitate, atenție la detalii, abilități de organizare. · Atestat stivuitorist. Beneficii: · Salariu în funcție de experienșă și performanță. · Tichete de masă 15 ron/zi lucrătoare. · Asigurare de sănătate privată la MED LIFE. · Al 13-lea salariu împărțit în premii de sărbători și premiu de vacanță. 2. Magaziner Atribuții și responsabilități: · Recepționare/livrare marfă, verificare cantități atât scriptic cât și faptic; · Manevrarea corespunzătoare a utilajelor specifice pentru depozitarea mărfii; · Menținerea curățeniei și ordinea la locul de muncă pentru a evita blocaje în fluxul de recepții de la furnizori. · Menținerea acurateții stocurilor. Cerințe: · Experiență lucru în depozit minim 1 an. · Seriozitate, atenție la detalii, abilități de organizare. · Atestat stivuitorist. Beneficii: · Salariu în funcție de experiență și performanță. · Tichete de masă 15 ron/zi lucrătoare. · Asigurare de sănătate privată la MED LIFE. · Al 13-lea salariu împărtit în premii de sărbători și premiu de vacanță. 3. Tehnician calitate Cerințe: · Studii medii (studii în domeniul tehnic reprezintă avantaj); · Experiența în domeniul automotive reprezintă avantaj; · Atenția concentrată și distributivă bine dezvoltate; · Dovada de consecvență, acuratețe, meticulozitate, abilități de învățare rapidă. · Disponibilitate pentru program în schimburi · Flexibilitate și adaptabilitate la medii de lucru variate. Responsabilități: · controlul reperelor din punct de vedere al calității (conform instrucțiunilor de lucru) · respingerea pieselor care nu îndeplinesc standardele de calitate · retușarea componentelor care prezintă defecte · informarea superiorului direct (sefului de schimb/tehnicianului) cu privire la problemele apărute pe parcursul procesului de control · întocmirea de rapoarte de lucru Alte informații: · pachet salarial motivant · transport asigurat · sporuri salariale · prime în funcție de performanță 4. Operator Mașini cu comandă numerică - 5 locuri Ne puteti contacta în intervalul orar 8:00 - 16:30, de luni până vineri, la nr.tel: 0799 84 34 61, sau trimiteti CV pe adresa de mail: [email protected] ************************* SC COMAUTOSPORT SRL angajează Consilier vânzări auto Cunoștințe:

- cunoștințe despre achiziție și vânzare în general

- cunoștințe de operare PC (Microsoft Office) și Internet

- posesor permis de conducere

- cunoașterea unei limbi străine: engleză/franceză

Atitudine:

- spirit „pozitiv”, orientat spre îmbunătațire continuă

- rezistență la stres

- disponibilitate pentru lucrul în echipă

Beneficii:

- Salariu motivant;

- Beneficii în funcție de performanțe;

- Posibilități de dezvoltare profesională;

- Condiții moderne de lucru;

Trimiteți CV-ul la adresa de mail: [email protected]. Detalii la nr. de telefon: 0754.333.314 ************************* SC COMAUTOSPORT SRL angajează economist / contabil pentru contabilitate primară Cerințe:

- cunoștințe contabilitate primară

- cunoștințe limba germană (constituie avantaj)

- Persoană serioasă, comunicativă și responsabilă

CV-uri puteți trimite pe adresa de mail [email protected]. Informații la nr. de telefon 0754.333.314 ************************* SC AgroArdeal SRL , cu sediul în localitatea Orheiu Bistriței, angajează contabil cu experiență în domeniu - 2 posturi. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: [email protected] ************************* Inspir Sport angajează Consilier de Vânzări Ești pasionat de sport? Ești pasionat de biciclete? Mobilitatea și interacțiunea directă cu publicul sunt calitățile tale? Locul tău este în cel mai profesionist showroom de biking din Bistrița!!! Ce căutăm la tine: - jucător de echipă, pasionat de sport și ciclism

- cunoștințe PC Ms Office (Excel, Word)

- perseverență, îndemânare, bune abilități de vânzare

- abilități excelente de comunicare Descrierea jobului: · Asigură activitatea de consultanță tehnică și comercială pentru brandurile din magazin; · Oferă clienților sprijinul informațional solicitat și se asigură că răspunde într-o manieră profesionistă solicitărilor ce îi sunt adresate; · Identifică modalități și instrumente eficiente de vânzare și acționează corespunzător în vederea atingerii obiectivului de vânzări; · Promovează pro-activ produsele și serviciile disponibile în ofertă comercială a magazinului către clienți; · Transmite către client informații complete și corecte cu privire la serviciile și produsele destinate comercializarii; · Își însușește corect și complet instrumentele de vânzare și informările periodice primite din partea companiei; · Implementează în magazin ofertele comerciale transmise; · Participare în activitatea de marketing (anunțuri, participare la târguri etc); Trimite CV-ul prin mail la adresa [email protected], sau îl poți lăsa la Magazinul INSPIR SPORT situat în B-dul. Decebal nr. 46 Bistrița. Poți solicita detalii la numărul de telefon 0748.118.514. ************************* Bistrițan – Bucate adevărate angajează agent de vânzări, măcelar, ciontolitor, electrician, asistent manager, agent de securitate, vânzător, tehnolog alimentar, personal curățenie. Se caută pentru angajare: · Șef magazin - salariu net 1.800 lei + comision vânzări 1% · Vânzător carmangerie - salariu net 1.500 lei + comision vânzări 0,5% Detalii la telefon: 0733.932.288 Trimite CV-ul la [email protected] ************************* Automobile Service Bistrița , dealer Dacia și Renault angajează Consilier Service Cerințe post:

- studiile superioare constituie un avantaj;

- abilități de consiliere, negociere și comunicare scrisă și verbal;

- capacitate de soluționare a situațiilor neprevăzute;

- capacitate de organizare și planificare personală;

- orientare spre rezultate;

- dorința de învățare și perfecționare;

- permis de conducere cat B; experiență de minim 1 an;

- abilități de utilizare PC (Word, excel, internet etc); Responsabilități

- Prezentarea facilităților de service în vederea vânzării serviciilor și produselor companiei;

- Programarea activității din atelier în vederea încărcării optime a acestuia;

- Recepționarea și inspecția vizuală a autoturismelor;

- Consilierea clienților privind modul de desfășurare a repartițiilor și a lucrărilor de service necesare și/sau recomandate pentru remedierea defecțiunilor autovehiculului;

- Întocmirea devizelor de reparații;

- Actualizarea bazei de date de client și asigurarea corectitudinii informațiilor înregistrate; Beneficii

- pachet salarial atractiv;

- munca într-o echipă tânără și profesionistă;

- cursuri continue de perfecționare profesională Mai multe informații la telefon 0744.79.03.78 ************************* Materom Automotive angajează mecanic auto, electrician auto, tehnicieni diagnoză, reprezentant vânzări Telefon: 0756.190.527. E-mail: [email protected] ************************* Metropolis Grup angajează tehnician întreţinere, femeie de serviciu - îngrijitor spaţii publice şi recepţioner. Dacă eşti dornic să lucrezi într-un mediu select, echipa Metropolis aşteaptă CV-ul tău împreună cu o fotografie, pe adresa de e-mail [email protected] sau vino personal, pe strada Parcului, nr. 19. Informaţii suplimentare la tel.: 0263.205.020 ************************* LEONI Bistriţa angajează personal: Se caută inginer de producție, tehnician mentenanță electromecanică - automatică și echipamente industriale. Compania angajează și 100 muncitori necalificați la asamblare și montare. Beneficiile angajaţilor LEONI: · Transport asigurat de companie (dus–întors), · Tichete de masă, · Spor de noapte, spor de fidelitate, bonusuri adiţionale de prezenţă, performanţă şi calitate, · Plata orelor suplimentare, facilităţi de instruire, primă de vacanţă, prime cu ocazia sărbătorilor legale (Paşte, Crăciun, Ziua Copilului, 8 Martie), ajutoare sociale (deces, căsătorie, naşterea copilului), extra-zile libere legale – plătite, · Pauză de masă 30 minute, din care 15 min plătite, servicii de cantină, facilităţi igienico-sanitare. Alte detalii despre locurile de muncă vacante puteţi obţine la 0263.201.204 sau pe adresa de e-mail [email protected] ************************* BISTRIȚAN – bucate adevărate, Bistrița este ȋn căutarea unor persoane care ȋși doresc să se dezvolte atât pe plan personal cât și profesional. În principal, căutăm atât local, cât şi în alte zone ale ţării, profesionişti cu experienţă ca operatori în industria alimentară, pt domeniul de procesare a cărnii, fabricarea mezelurilor și a derivatelor din mezel și carne pe următoarele utilaje: · șprițer; · legător specialități din carne; · operator cutter; · operator mașină de legat (clipsator); Se oferă: · salariu motivant (concurențial) – 3.000 – 4.500 Lei; · asigurarea transportului la și de la locul de muncă; Se solicită: · Experiență în domeniu · Seriozitate și atenție la detalii; · Rapiditate și îndemânare; · Punctualitate și abilități de integrare în echipă; · Sociabilitate și bune abilități de comunicare. Pentru mai multe informații, vă așteptăm să ne contactați la telefon 0733.93.22.88, E-mail: [email protected] ************************* TRANSMIXT Bistrița Eşti şofer? Cauţi un loc de muncă? NOI ANGAJĂM ! Dacă ai categoria D (DE) şi atestatul profesional, te aşteptăm să ni te alături. Dacă ai şi experienţă este şi mai bine. Pe lângă un salariu motivant și tichete de masă îți oferim și asigurare de accidente plus alte avantaje. Te invităm la sediul nostru din Bistrița, str. Sigmirului, nr. 16 pentru a afla oferta noastră completă. CV se depun la TRANSMIXT SA: tel/fax: 0263-23.34.59; e-mail: [email protected] . Te așteptăm! ************************* Alătură-te echipei Relegance Dacă vrei un loc de muncă în care să îţi dezvolţi pasiunea, dacă vrei un loc de muncă stabil, dacă ai înclinație pentru eleganţă şi stil rafinat – te aşteptăm în echipa noastră. Căutăm în tine: · devotament, stabilitate şi responsabilitate; · abilităţi de comunicare directă; · iniţiativă şi simţul responsabilităţii; · abilităţi de comunicare, gândire pozitivă, organizare; · capacitatea de a trata clienţii într-un mod profesionist; · cunoştinţe operare PC; · experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj Noi oferim: Training-uri în vânzări şi dezvoltare profesională, mediu de lucru elegant, în cadrul unui brand vestimentar de succes, posibilitate de promovare, pachet salarial motivant. Te aşteptăm în echipa noastră!!! Trimite un CV la adresa de email: [email protected] sau la magazinul situat pe strada Piața Petru Rareș nr. 3. Mai multe detalii la telefon : 0754/333 314 ************************* Electroplast SA angajează operatori cabluri electrice Oferim: · Salariu atractiv (negociabil și avantajos în funcție de experiență) · Tichete de masă · Spor de fidelitate, spor de noapte 25%, spor de productivitate · Bonus de prezenţă · Primă de Paști · Primă de Crăciun · Primă de concediu (zile de concediu de la 22 până la 30 zile / an, în funcție de vechimea în muncă) · Plata orelor suplimentare, ajutoare sociale, extra-zile libere legale – plătite (naştere, deces, căsătorie) · Al 13-lea salariu Cerințe: · școală profesională sau experiență în mediul industrial. Contactează-ne la 0743.88.56.96 sau vino direct la sediul firmei în str. Subcetate nr. 14 Trimite cv-ul la email: [email protected] sau [email protected] ************************* Hotel Coroana de Aur angajează Bucătar / Ajutor de bucătar și Ospătar / Ajutor de ospătar Se oferă pachet salarial atractiv şi cazare pentru cei din alte localităţi. CV-urile se trimit: · prin e-mail: [email protected] · la recepţia Hotelului Coroana de Aur Informaţii la telefon: 0740.083.110 ************************* Clinica Sanovil angajează asistent medical generalist, asistent de laborator, chimist şi biolog Detalii la telefon 0263-231.862 sau [email protected] . ************************* ASIX-RO PRODCOM SRL angajează operator maşină brodat Ce trebuie să faci: · supraveghezi execuția broderiilor pe mașinile de brodat · pregătești materialele și gherghefele · cureți de scame și ațe broderiile · împachetezi și ambalezi produsul finit ​Cerințe: · vedere bună, îndemânare · seriozitate, implicare · atenție la detalii · dinamism, atitudine pozitivă · dexteritate Ce îți oferim: · salariu motivant (se discută la interviu/ în funcție de experiență) · calificare la locul de muncă · program de muncă - Luni-Vineri: 8:00 - 16:30 · şansa să înveți un domeniu cu viitor în industria creativă · siguranța unui loc de muncă stabil și plăcut · prime de sărbători · colectiv plăcut Despre noi: Activăm din 1997, suntem un atelier de imprimerie textilă/broderie, produsele realizate de noi fiind: personalizări umbrele, ghiozdane, tricouri, șepci, diverse articole brodate computerizat. Avem în dotare mașini de brodat de ultimă generație, ușor de folosit și întreținut. Ne găsiți în Bistrița, Calea Moldovei, 15A - în curtea Hotel Safir, tel.: 0728.29.59.73 ************************* TOURMONT KING angajează persoane îndemânatice pentru atelierul de producție publicitară Cerinţe: · Atenție la detalii · Seriozitate · Spirit de inițiativă · Îndemânare Responsabilităţi: · Prelucrează materiale diverse specifice domeniului (PVC, Plexiglas, lemn, placaj) · Execută diverse operații pentru proiectele de producție publicitară în care este alocat · Participă, alături de ceilalți membri ai echipei, la realizarea montajului final · Execută materiale producție publicitară: casete luminoase, diverse elemente de signalistică interioară și exterioară, colantări auto etc. · Program de lucru: Luni - Vineri între 8:00-16:30 · Calificare la locul de muncă. Ne găsiți în Bistrița, Calea Moldovei, 15A - în curtea Hotel Safir, tel.: 0728.29.59.73 ************************* Bistrițeanul.ro a pregătit angajatorilor o ofertă specială dedicată anunțurilor de acest tip. Cere oferta printr-un mail pe adresa [email protected] sau la tel. 0754.777.536. 2423 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.