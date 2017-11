Se scrie istorie în Bistrița: Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, în weekend! 09/11/2017 16:57:03 Ana ȘTEFĂNEL Sport Peste cinci sute de sportivi din 56 de țări vor participa sâmbătă și duminică la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness care va avea loc la Sala Polivalentă din Bistrița. Banii încasați pe bilete vor ajunge la familia din Sebiș rămasă fără casă în urma unui incendiu și la Ionuț Zăvoianu, copilașul bolnav de cancer. Campionatul Mondial de Culturism și Fitness are loc sâmbătă și duminică la Sala Polivalentă din Bistrița. Evenimentul va reuni peste cinci sute de sportivi din 56 de țări, inclusiv Canada, Brazilia, Africa de Sud, Siria, Malta, Ecuador și multe altele. Lotul României include 50 de sportivi, fiind și cel mai numeros. Printre români se numără și doi bistrițeni, Sebastian Dura și Vlad Bozomală, dar și nume importante în acest sport, cum ar fi triplul campion mondial Lucian Pop, campionul european Costel Torcea, vicecampionii europeni Sebastian Văsuț și Costin Ilinca etc. Președintele Federației Române de Culturism și Fitness Gabriel Toncean a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că scopul lotului național al României este să obțină cinci medalii, însă el este optimist și speră chiar și la mai multe. Mâine va ajunge la Bistrița și idolul iubitorilor de fitness și culturism din toată lumea, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness Rafael Santoja. Despre Bistrița, reprezentanții FRCF au doar cuvinte de laudă și spun că sunt încântați că au reușit prin acest eveniment să umple locurile de cazare din municipiu și din apropiere. De asemenea, și președintele Consiliului Județean Emil Radu Moldovan a subliniat importanța acestui campionat pentru județ: „Mă bucur că, de azi, județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, vor fi pe harta unor competiții de cel mai înalt nivel. Îi felicit pe acești minunați sportivi pentru eforturile pe care le fac și îmi doresc ca în acest weekend cât mai mulți dintre ei să urce pe podium”. Alături de lotul național se află și Roxana Ciuhulescu, iar în weekend sunt așteptați ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Toți banii încasați pe bilete vor ajunge la familia cu opt membri din localitatea Sebiș, familie care a rămas fără acoperiș deasupra capului în urma unui incendiu și la Ionuț Zăvoianu, copilașul bolnav de cancer care încă mai are nevoie de câteva lui de tratament în Turcia. Evenimentul este organizat de Federația Română de Culturism și Fitness în colaborare cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria Municipiului Bistrița. 5330 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.