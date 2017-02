Sensul giratoriu de un milion de euro a trecut de votul consilierilor locali 23/02/2017 18:37:38 Raluca NECHITI ULTIMA ORA Timp de oră au dezbătut consilierii municipali problema sensului giratoriu de pe strada Tărpiului, investiție care se ridică la 1 milion de euro și care presupune pe lângă amenajarea sensului giratoriu și mutarea unor rețele subterane, lucrări extrem de costisitoare. Suma uriașă pe care realizatorii studiului de fezabilitate al sensului giratoriu care ar urma să se amenajeze la intersecția străzii Tărpiului, cu drumul de centură, respectiv un milion de euro a ridicat serioase semne de întrebare consilierilor municipali care au solicitat numeroase explicații specialiștilor. O parte din intervențiile acestora au fost pertinente și au cerut concret să li se explice de ce suma este atât de mare și de ce este atât de important să se amenajeze sensul respectiv, însă o altă parte mult mai extinsă a dezbaterilor a vizat aspecte totalmente pe lângă subiect - ca de exemplu propunerea unui nou traseu, stabilirea cu exactitate a investițiilor ce trebuie realizate acolo, amenajarea unei pasarele care ar putea ajunge aproape la aceeași suma cu cea stabilită deja etc. Primarul Ovidiu Crețu a explicat că: „Dacă inițial firma Leoni avea 2500 de angajați și această structură era în regulă, o dată cu modificarea dinspre drumul cetății, creșterea spectaculoasă a firmei, undeva la 8000 de angajați, se creează probleme deosebite în zona aceea. Modificarea structurii rutiere se impune. Din păcate legislația pe care o avem nu ne avantajează atunci când discutăm cu administratorii sau propietarii de utilități și pentru a rezolva problemele de circulație din zona respectivă nu avem altă variantă decât să deviem noi utilitățile din zonă pentru că cei care le au în proprietate sunt mulțumiți așa cum sunt acum. Pot să vă spun că pentru amenajarea pe care au făcut-o cei de la Leoni, pentru că aveau niște cabluri acolo în zonă, au plătit sume colosale pentru deviere. Dacă vrem să reglementăm zona respectivă în mod corespunzător sigur că ar trebui să facem acest sens giratoriu. După această etapă aici urmează o altă etapă - de modernizare a străzii Tărpiului care pe ultima porțiune înseamnă încă o bandă în plus și din acest punct de vedere Leoni și-a arătat disponibilitatea să cedeze teren pentru a amenaja trei benzi de circulație. Noi am analizat și cu cei de la drumuri și această variantă este singura pe care am găsit-o rezonabilă din toate punctele de vedere și care să rezolve problemele zonei”. În cele din urmă proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” de consilierii municipali.

Noul sens giratoriu, estimat la 4,1 milioane de lei va fi realizat cu bani de la bugetul local și ar putea fi executat în nouă luni.







