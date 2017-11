Stelian Dolha: Are dreptate președintele ALDE din Bistrița-Năsăud, PSD nu are niciun interes să schimbe legea! 13/11/2017 11:14:22 ULTIMA ORA Decizia celor de la ALDE de a-și înfrunta partenerii de guvernare și de a se mobiliza pentru a impune două tururi de scrutin în alegerile locale este o schimbare de discurs interesantă a acestui partid, rămas prea multă vreme satelit a guvernării. Faptul că a fost unanimitate de voturi atunci când au decis susținerea schimbării legii alegerilor locale spune multe despre neliniștea cu care privesc spre anul 2020, o neliniște pe care n-ar fi stricat să o aibă și în 2016, când PSD, ajutat de această lege, a reușit să-și întindă și mai mult dominația asupra țării. Și da, are dreptate președintele ALDE din Bistrița-Năsăud, PSD nu are niciun interes să schimbe legea, devreme ce are 2800 din 3800 de primari din țară, iar un singur tur îi garantează că peste 80 % dintre aceștia vor rămâne în funcție. Așa că ALDE nu are altă șansă decât să caute sprijin către opoziție și mai ales către PNL, partid care are deja în circuitul parlamentar mai multe inițiative pentru impunerea a două tururi de scrutin la alegerile locale din 2020, singura garanție a asigurării reprezentativității celui ales. Nici nu mai e nevoie ca ALDE să-și risipească resursele redactând un proiect de lege nou, devreme ce la Senat așteaptă să fie votată o inițiativă legislativă a PNL, și care va trece rapid în Camera Deputaților, care e decizională. Și putem tranșa astfel povestea reașezării alegerilor locale pe un făgaș democratic la începutul lui 2018, mai repede cu un an decât a prevăzut președintele de la ALDE Bistrița-Năsăud, care era mulțumit cu un răgaz până în 2019. Știți bine însă că vorbele sunt vorbe și așa rămân dacă nu sunt dublate de fapte: dacă tot recunoașteți că aveți opinii divergente cu PSD-ul pe acest subiect, dar din declarațiile făcute se vede clar că și pe altele, inclusiv pe ultimele măsuri fiscale, nu vă rămâne altceva de făcut decât pasul decisiv: rupeți-vă de această guvernare și de acest partid clientelar care scufundă țara! Aveți ocazia să o faceți, iată, odată cu moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tudose care va fi depusă de PNL și votată în această toamnă. Demonstrați atunci că nu sunteți indiferenți la haosul dement în care aruncă mediul de afaceri din România și întreprinzătorii, pe care spuneți că-i reprezentați, odată cu așa zisa revoluție fiscală și puneți umărul la aruncarea lor peste bord de la guvernare, înainte de a fi prea târziu! Primvicepreședinte PNL, Stelian Dolha 322 vizualizari









