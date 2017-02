Studenții devin promotori pentru democrație europeană!

16/02/2017 10:52:39

Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) și Asociația Pro Democrația cea de-a treia ediţie a proiectului „Promotori pentru democrație europeană”, care se va desfășura în perioada aprilie – noiembrie 2017.