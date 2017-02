Suntem sub cod galben de viscol! Polițiștii vin cu sfaturi pentru șoferi și pietoni! 21/02/2017 12:10:55 ULTIMA ORA Iarna creează din nou probleme șoferilor din cauza poleiului. Pentru că drumarii nu reacționează, polițiștii vin cu sfaturi pentru șoferi și pietoni. Județul este sub avertizare de viscol! Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru județul nostru o avertizare cod galben de ninsoare viscolită care va determina scăderea vizibilităţii în zona de munte a județului. În plus, sunt așteptate intensificări ale vântului care la rafală vor depăși 70-80 km/h şi izolat 100 km/h. Cum iarna a creat deja probleme șoferilor încă de la primele ore ale dimineții, sărărițele apărând abia după producerea unui accident, polițiștii vin cu câteva sfaturi pentru șoferi și pietoni. „Având în vedere fenomenele meteo din această perioadă, recomandăm tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită”, spun reprezentanții IPJ. Conducători auto: - Nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice! Consumul de alcool este un factor favorizant al producerii accidentelor rutiere. - Adaptați viteza permanent la condițiile de drum acoperit cu polei, zăpadă sau gheață și păstrați o distanță suficientă, pentru a putea opri în condiții de siguranță, atunci când condițiile de deplasare sunt nefavorabile. - Având în vedere experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto începători, să evite pe cât posibil, conducerea autovehiculelor în condiții de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari. Dacă aceștia vor opta pentru plecarea la drum, trebuie să respecte cu strictețe prevederile legale pentru conducătorii auto cu mai puțin de 1 an experiență, a căror viteză maximă admisă în afara localităților, trebuie să fie cu 20 km/h mai mică. - Când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă sau polei, conducătorii auto au obligaţia să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/ h în afara acestora. Pietoni: - Traversarea drumurilor publice trebuie făcută doar pe trecerile de pietoni, după o temeinică asigurare şi nu în fugă. Trebuie să ţineți cont că atunci când suprafaţa carosabilă este umedă sau acoperită cu zăpadă sau polei, autovehiculele nu mai pot fi oprite în condiţii de siguranţă; - După căderea întunericului sau în alte condiţii de vizibilitate redusă: ceaţă, ninsoare - folosiţi îmbrăcăminte de culoare deschisă, cu elemente reflectorizante, care vă face mai vizibili în lumina farurilor. - Deplasarea pe drumul public atunci când nu există trotuare se face pe partea stângă, în aşa fel că maşinile să se deplaseze din faţă, astfel vizibilitatea fiind mai mare. 58 vizualizari







