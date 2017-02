Tânărul din Subcetate care a lovit mortal o femeie va face închisoare. Familia victimei a primit despăgubiri record 09/02/2017 17:49:30 Bianca SARA ULTIMA ORA Tânărul de 25 de ani din Subcetate care în luna aprilie a anului trecut a omorât o femeie pe trotuar a fost condamnat, de curând, la doi ani și opt luni de închisoare cu executare. Familia victimei a primit despăgubiri care trec de 300.000 de euro. În luna aprilie a anului trecut, un tânăr care locuia cu familia într-unul din blocurile sociale din Subcetate provoca un accident de circulație care îngrozea pe toată lumea din zonă. Alin C. a lovit, cu autoturismul înmatriculat în Spania pe care îl conducea, mașina staționată a unui polițist local, pe care a mutat-o practic din loc, după care a ajuns pe trotuar, unde a lovit o femeie de 46 de ani și mai apoi s-a oprit într-un gard pe care l-a distrus pe o porțiune de mai bine de 4 metri. După ce a produs accidentul, tânărul de 25 de ani, care locuia la doi pași de victima sa, a lăsat-o pe femeie să zacă pe trotuar și s-a făcut nevăzut. Femeia a murit la scurt timp, la spital. Tânărul, care împrumutase autoturismul, nu avea permis de conducere, având și un handicap la ochi care-l împiedica să obțină unul. Mai mult, acesta se urcase beat bine la volan și gonea cu o viteză amețitoare. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI. În luna ianuarie a acestui an, judecătorii de la Judecătoria Bistrița au venit cu o primă sentință. Tânărul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare, pentru ucidere din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. Judecătoria Bistrița a hotărât ca Biroul Asigurărilor de Autovehicule din România să îi plătească soțului femeii 180.000 de euro și celor doi copii ai săi câte 80.000 de euro, în total aproape 350.000 de euro. De asemenea, 4 rude ale femeii au primit câte 1.000 de euro daune morale. Tânărul trebuie să achite cheltuieli de judecată în valoare de 4.000 de lei. Hotărârea Judecătoriei Bistrița nu este definitivă, aceasta fiind atacată atât de firmele de asigurări, cât și de victime, nemulțumite cu despăgubirile stabilite. 7641 vizualizari







