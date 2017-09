Tibi Ușeriu: „N-am răcit la -50 de grade, în schimb m-a făcut praf o amigdalită infectată la un final de vară” 11/09/2017 18:18:11 Bianca SARA ULTIMA ORA La câteva ore bune după ce a fost nevoit să renunțe la cursa din Alpi, Tibi Ușeriu a postat un mesaj pe Facebook, în care confirmă informația potrivit căreia o răceală puternică l-a forțat să spună stop după doar 81 de kilometri. Alergătorul Tibi Ușeriu a fost nevoit să renunțe la Tor Des Geants, o cursă extremă desfășurată tocmai în Alpi, după mai puțin de 24 de ore de la start și doar 81 de kilometri parcurși din cei 330. Acesta este al treilea an consecutiv când bistrițeanul se retrage din cursă înainte de a ajunge la Finish. În 2015, organizatorii i-au pus capăt din cauza condițiilor meteo, în 2016, după mai bine de 60 de kilometri pe Tibi l-a doborât un blocaj renal, iar anul acesta o răceală puternică și o amigdalită infectată l-au determinat să spună stop după 81 de kilometri parcurși. „Tor Des Geans 2017 m-a îngenuncheat din nou, exact când eram cel mai încrezător în forma și antrenamentele mele. E ironică povestea. N-am răcit la -50 de grade la Cercul Polar, în schimb m-a făcut praf o amigdalită infectată la un final glorios de vară. Mi-am zis că nu mă poate împiedica o răceală severă. Mi-am zis că doar n-o fi ea mai rea ca blocajul renal de anul trecut. Și uite că s-a întâmplat. A trebuit să fiu rațional și să mă retrag din cursă. Există în viață câteva lecții pe care ne încăpățânăm să refuzăm să le învățăm și să ni le asumăm cum se cuvine: 1. nu controlăm lucrurile, deși tare mult ne-ar plăcea 2. corpul ne poate trăda când ne e lumea mai dragă, deși nu ne-o dorim defel 3. avem nevoie de eșec, de ratare, fiincă cele mai importante lucruri de acolo le învățăm nu din coronițe, premii și mângâieri pe creștet 4. smerenia în exces n-a făcut rău nimănui, niciodată, oricât de dureros ar fi drumul care trece către ea 5. numai de jos te poți ridica cu adevărat, deși nimeni nu își dorește să ajungă acolo. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere, empatie, susținere. Vă mulțumesc pentru mesaje. V-am simțit lângă mine. E vremea să privim din nou înainte. Dictonul rămâne valabil: Până la capăt! Și succes băieților rămași în cursă”, a fost mesajul postat de Tibi Ușeriu, pe pagina sa de Facebook, la doar câteva ore de la momentul în care a decis să se retragă. 1225 vizualizari









