Tot mai mulți bistrițeni beți la volan! 07/09/2017 16:26:13 ULTIMA ORA Se pare că bistrițenii nu înțeleg riscurile pe care și le asumă și la care îi supun pe ceilalți participanți la trafic în momentul în care urcă la volan fără să le pese că au băut înainte. Polițiștii bistrițeni au depistat și alte nereguli: Abateri la regimul rutier, sancționate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Ieri, 06 septembrie a.c., pe raza județului, polițiștii bistrițeni au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru reducerea riscului rutier, precum şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Totodată, acțiunile polițiștilor au vizat și depistarea celor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără a deține permis de conducere și cu viteză excesivă. În urma activităţilor desfăşurate, la nivel județean, au fost aplicate 285 de sancţiuni contravenționale, ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare totală de peste 77.000 lei. Ca urmare a constatării unor abateri la regimul rutier, au fost reținute 13 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. *** La data de 06 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic un bărbat de 46 ani din Sărățel, în timp ce conducea un autoturism pe DN17, prin Viișoara, fiind sub influența alcoolului. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. *** La aceeași dată, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bîrgăului au identificat în trafic o tânără de 24 ani din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe DN17, prin localitatea Mureșenii Bîrgăului, fără a deține permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. 12,6 mc de material lemnos, transportat fără documente legale, confiscat de polițiști. La data de 06 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Bistrița-Năsăud au acționat pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice pe raza județului. În cadrul acțiunii, polițiștii au identificat în trafic un bărbat de 36 ani din Josenii Bîrgăului, în timp ce transporta cu o autoutilitară pe DN17, pe raza municipiului Bistrița, cantitatea de 12,60 mc de material lemnos, fără a avea documente legale de însoțire. Bărbatul a fost sancționat contravențional, conform Legii 171/2010-pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu amendă în valoare de 5.000 lei. Totodată a fost luată măsura confiscării atât a materialului lemnos, cât și a autoutilitarei, folosită pentru săvârșirea contravenției. IPJ BN 951 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.