Tot mai puțini medici la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud 02/09/2017 12:24:38 ULTIMA ORA Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud nu dispune de un număr suficient de medici, arată raportul instituției pe primul semestru al anului. Asta face ca numărul mare de solicitări să fie soluționate de către asistenți medicali. Numai în luna iunie a acestui an, 2.131 din totalul de 3.360 de solicitări au fost soluționate de asistenții medicali ai serviciului. Lipsa medicilor a făcut ca numărul de ore suplimentare prestate de restul personalului operativ să crească pentru ca serviciul să funcționeze în parametri optimi. Astfel, asistenții medicali, șoferii și ambulanțierii au lucrat în medie cu 25 de ore în plus pe lună. În total, aceste categorii de personal au efectuat 19.654 ore suplimentare în primul semestru al acestui an. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul orelor suplimentare a crescut cu 9,64%. Cu toate că unitatea a funcționat în parametri optimi conform ultimului raport, trebuie ținut minte faptul că acest lucru a fost posibil numai cu efectuarea de ore suplimentare. Ana Șerban 560 vizualizari









