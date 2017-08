Trei şcoli din Bistriţa – implicate în proiectul „Sănătate ca la carte” 30/08/2017 10:51:38 Social 160 de învăţători din oraşele Bistriţa, Alba-Iulia, Bihor, Constanţa şi Bucureşti vor avea la dispoziţie un manual destinat claselor Step by step care cuprinde noţiuni importante pentru un trai sănătos. Trei şcoli din Bistriţa sunt implicate în acest proiect naţional. Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională a lansat ieri, la Oradea, proiectul „Sănătate ca la carte” – un proiect care are drept scop să dezvolte deprinderi pentru o viaţă echilibrată copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani prin adaptarea conţinutului activităţilor şcolare şi continuarea procesului de învăţare în familie. Provocarea pe care o propune acest proiect este adoptarea in familie a unui stil de viaţă sănătos şi asimilarea de către copii a cunoştinţelor necesare pentru a lua decizii corecte. Ieri a avut loc evenimentul de lansare a proiectului la Oradea, la care au participat, alături de echipa coordonatoare a proiectului, oficialităţi ale judeţului Bihor şi 80 de învăţătoare din alternativa Step by Step. Dr. Elena Iuliana Mihai, co-autorul cărții, a prezentat învăţătoarelor, în cadrul unui curs de formare de 2 zile, metodologia de predare a noţiunilor din lucrare, pe care acestea o vor folosi pentru a-i îndruma mai departe pe copii către un stil de viață bazat pe alegeri alimentare sănătoase. Elementul central al proiectului îl constituie editarea şi tipărirea revistei „Sănătate ca la carte” sub semnătura Dr. Florin Ioan Bălănică şi Dr. Elena Iuliana Mihai. Având forma unei reviste de aplicaţii şcolare, cartea conţine 36 de pagini ilustrate, pline de informații utile pentru copii şi părinţi, jocuri şi aplicaţii educative, reţete sănătoase pentru cei mici şi familiile lor. Cartea va fi tipărită în 10.000 de exemplare care vor fi distribuite în reţeaua de şcoli cu clase Step by Step. Pornind de la conţinutul lucrării, formatorii Step by Step au elaborat activităţi de învăţare în care vor antrena un număr total de 160 de învăţători din învăţământul primar din oraşele Alba-Iulia, Bihor, Bistriţa, Constanţa şi Bucureşti. Învăţătorii vor utiliza activităţile de învăţare la clasă, astfel încât copiii şi familiile lor să poată asimila prin joc noţiuni importante pentru un trai sănătos. În proiect participă unități de învățământ din fiecare județ și din București: Licelul Teoretic Greco-Catolic, Şcoala Gimnazială Szacsvay Imre şi Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Oradea, Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială nr. 6 „Ştefan cel Mare” și Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” din Bistriţa, Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” şi Liceul Sportiv din Alba-Iulia, Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Haşdeu” și Colegiul pedagogic Constantin Brănescu din Constanța, respectiv Şcoala Gimnazială nr. 5, Şcoala Gimnazială nr. 36 „Ionel Teodoreanu” şi Şcoala Gimnazială nr. 55 din București. Proiectul se va derula până la sfârşitul anului, urmând ca de rezultatele sale să beneficieze 40.000 de copii şi 3.000 de cadre didactice din sistemul public de învăţământ. Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (www.stepbystep.ro) este o organizaţie neguvernamentală, membră a Asociației Internaționale Step by Step, care de peste 20 de ani promovează principiile democratice în educaţia şi protecţia copilului. Alternativa educațională Step by step este prezentă în peste 250 de şcoli din sistemul public din România. Anual Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare formează peste 3.000 de cadre didactice din învățământul prescolar și primar. Lidl, partener al proiectului, este prezent în 30 de ţări din toată lumea şi operează aproximativ 10.000 de magazine şi peste 140 de centre logistice în 27 de ţări din Europa, având aproximativ 215.000 de angajaţi, dintre care 5.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 200 de magazine şi 4 centre logistice. 750 vizualizari









