Un condamnat penal primește locuință ANL. Tânărul a provocat un accident mortal, după ce s-a urcat la volan băut și fără permis 10/02/2017 10:30:15 Cristina ALEXA ULTIMA ORA În luna ianuarie a acestui an, Alin Cacula a fost condamnat la doi ani și 8 luni de închisoare, după ce s-a urcat la volan băut și fără permis și a lovit mortal o femeie. La câteva săptămâni de la condamnare, Primăria Bistrița îl cadorisește cu... o locuință ANL. În urmă cu aproape un an, Alin Cacula provoca un accident de circulație, soldat cu moartea unei femei. Acesta s-a urcat băut și fără permis la volan, a gonit cu viteză pe străzile din Subcetate, lovind autoturismul unui polițist local și mai apoi o femeie care circula pe trotuar. În cele din urmă, autoturismul s-a oprit într-un gard, pe care l-a distrus pe o distanță de câțiva metri buni. După ce a cauzat accidentul de circulație, șoferul de 25 de ani a fugit de la fața locului. Acesta a fost identificat câteva ore mai târziu. Polițiștii au ajuns la concluzia că acesta nu doar că nu deținea permis de conducere, ci se urcase și băut la volan. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI. În luna ianuarie a acestui an, Judecătoria Bistrița l-a condamnat pe Alin Cacula la 2 ani și 8 luni de închisoare, cu executare. Acesta a fost acuzat pentru ucidere din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. Decizia instanței nu este una definitivă. Mai multe despre acest subiect AICI. La câteva săptămâni de la hotărârea instanței, Primăria Bistrița îl cadorisește pe Alin Cacula cu o locuință ANL. Și până să fie arestat preventiv, acesta a locuit tot într-o locuință oferită de stat. Este vorba despre o locuință socială primită în cartierul Subcetate, unde a și provocat accidentul de circulație. Reprezentanții Primăriei Bistrița s-au arătat șocați la aflarea veștii că un condamnat penal se află pe lista de beneficiari de locuințe ANL și promit să verifice situația și să vină cu declarații în acest sens. 3806 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.