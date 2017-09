Universul Jucăriilor, Electroplast, Comautosport, Relegance şi Bistrițan fac angajări! NOI locuri de muncă în Bistriţa 04/09/2017 16:31:30 ULTIMA ORA Angajatorii din Bistriţa oferă noi şi atractive locuri de muncă şi în această săptămână! Se caută persoane pentru muncă în străinătate în domeniul de fabricare a sticlei, dar şi contabil, inginer, sudor, măcelar, electrician, șofer categoria D, muncitori necalificați sau vânzătoare pentru magazinul de jucării din Complex Winmarkt. Bistrițan – Bucate adevărate angajează agent de vânzări, măcelar, ciontolitor, electrician, contabil, asistent manager, agent de securitate, vânzător, tehnolog alimentar, personal curățenie. Detalii la telefon: 0733 932 288 Trimite CV-ul la [email protected] ************************* Alătură-te echipei Relegance Dacă vrei un loc de muncă în care să îţi dezvolţi pasiunea, dacă vrei un loc de muncă stabil, dacă ai înclinație pentru eleganţă şi stil rafinat – te aşteptăm în echipa noastră. Căutăm în tine: devotament, stabilitate şi responsabilitate ;

abilităţi de comunicare directă;

iniţiativa şi simţul responsabilităţii;

abilităţi de comunicare, gândire pozitivă, organizare;

capacitatea de a trata clienţii într-un mod profesionist;

cunoştinţe operare PC;

experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj Noi oferim: Training-uri în vânzări şi dezvoltare profesională, mediu de lucru elegant, în cadrul unui brand vestimentar de succes, posibilitate de promovare, pachet salarial motivant. Te aşteptăm în echipa noastră!!! Trimite un CV la adresa de email: [email protected] sau la magazinul situat pe strada Piața Petru Rareș nr. 3. Mai multe detalii la telefon : 0754/333 314 ************************* Universul Jucăriilor angajează VÂNZĂTOARE pentru magazinul de jucării din Complex Winmarkt, etaj III. Te aşteptăm să faci parte dintr-o echipă tânără, să lucrezi într-un mediu plăcut! Se oferă pachet salarial atractiv + bonusuri. Detalii la telefon: 0745 690 776 ************************* Angajăm persoane pentru muncă în străinătate în domeniul de fabricare a sticlei. Locuri de muncă disponibile: suflători în sticlă

muncitori necalificaţi cu posibilitatea calificării la locul de muncă

ambalatori

verificatori

electricieni

lăcătuşi

sudori Venituri deosebit de atractive! Se oferă: cazare

decontarea contravalorii a două deplasări pe an de la locul de muncă la localitatea de domiciliu

posibilitatea angajării mai multor persoane din cadrul aceleiaşi familii Informaţii suplimentare la telefon: 0771-210.483 sau la adresa de mail: [email protected] ************************* Electroplast SA angajează operatori cabluri electrice Oferim: Salariu atractiv (negociabil și avantajos în funcție de experiență)

Tichete de masă

Spor de fidelitate, spor de noapte 25%, spor de productivitate

Bonus de prezenţă

Primă de Paști

Primă de Crăciun

Primă de concediu (zile de concediu de la 22 până la 30 zile / an, în funcție de vechimea în muncă)

Plata orelor suplimentare, ajutoare sociale, extra-zile libere legale – plătite (naştere, deces, căsătorie)

Al 13-lea salariu Cerințe: școală profesională sau experiență în mediul industrial. Contactează-ne la 0743.88.56.96 sau vino direct la sediul firmei în str. Subcetate nr. 14 Trimite cv-ul la email: [email protected] sau [email protected] ************************* SC COMAUTOSPORT SRL angajează economist / contabil pentru contabilitate primară Cerinţe: cunoştinţe contabilitate primară

cunoştinţe limba germană (constituie avantaj)

Persoană serioasă, comunicativă şi responsabilă CV-uri puteţi trimite pe adresa de mail [email protected]. Informaţii la nr. de telefon 0754.33.33.14 ************************* SC AM GRUP SRL angajează – Inginer sudor – Cerințe: studii superioare tehnice – Politehnica;

experiență 3-5 ani vechime în ingineria sudării și de producție;

să dețină cunoștințe semnificative cu privire la standarde, norme, prescripții în vigoare în domeniul sudării (ex. EN 1090, EN 3834);

cunoașterea caracteristicilor aparatelor de sudură și timpii estimativi de execuție;

operare informatică a datelor tehnice;

limba engleză și/sau germană la nivel bun de cunoaștere. Cv-urile se pot trimite la adresa de e-mail: [email protected]. Relații suplimentare la tel. 0263-341149, 0756069853 sau la sediul firmei din localitatea Sărata Nr. 131/A ************************* SC FANY Prest Serv SRL angajează conducător auto categoria D, pe cursa regulată Prundu Bârgăului-Cluj și retur! Detalii şi informaţii la telefon 0741.040.104. ************************* SC IMP ROMÂNIA IND CO SA - punct de lucru Bistrița (fosta Netex), recunoscută în domeniul textilelor nețesute, angajează electrician şi muncitori necalificați. Cerințe muncitori: Studii minime legale;

Disponibilitate pentru lucrul în 3 schimburi

Experiența nu este necesară;

Îndemânare bună, persoane serioase și muncitoare; Beneficii: Plata corectă și la timp a salariilor ;

Tichete de masă;

Spor de noapte 25%;

Plata orelor suplimentare 175%;

Un număr de 24h liber plătite;

Bonusuri pentru merite deosebite;

Aliment suport (conservă de carne);

Decontarea abonamentului de transport 50%; Contact - tel: 0263/23.48.42; 0756.15.17.77 CV-urile se pot depune la adresa: Bistrița, str. Narciselor, nr. 2 ************************* Companie din București angajăm Specialiști cu experiență în fabricat componente din fibră de carbon. Oferim cazare gratis și 3 mese pe zi. Oferim salarizare la nivel dublu față de cea actuală a candidatului, pe baza ultimului stat de plată. Detalii la telefon 0728.59.82.86. Trimiteţi un CV la email: [email protected] cu date personale și care să includă și un număr de telefon. ************************* Societatea Îndemânarea Construct SRL angajează: · Inginer construcții civile și industriale · Inginer topograf Se oferă:

Pachet salarial atractiv, transport, bonusuri şi posibilitatea dezvoltării carierei profesionale, posibilitatea specializării la locul de muncă. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din Livezile, nr. 309 sau la numărul de telefon 0732 33 33 88. CV-urile pot fi depuse și pe adresa de e-mail [email protected]. ************************* Automobile Service Bistrița , dealer Dacia și Renault angajează femeie de serviciu. Dacă îți place curățenia și ordinea, te așteptăm în echipa noastră. Mai multe informații la telefon 0744.790.378. ************************* Mondial Motors dealer TOYOTA în Bistrița angajează Consilier Service Cerințe post

- studii superioare;

- experiență anterioară într-un post de relații clienți;

- abilități de consiliere, negociere și comunicare scrisă și verbală;

- capacitate de soluționare a situațiilor neprevăzute;

- capacitate de organizare și planificare personală;

- orientare spre rezultate;

- cunoștinte de limbă engleză (constituie avantaj);

- dorința de învățare și perfecționare;

- permis de conducere cat. B; experiență de minim 1 an;

- abilități de utilizare PC (Word, excel, internet etc); Responsabilități:

- Prezentarea facilităților de service în vederea vânzării serviciilor și produselor companiei;

- Programarea activității din atelier în vederea încărcării optime a acestuia;

- Recepționarea și inspecția vizuală a autoturismelor;

- Întocmirea contractelor de reparații;

- Consilierea clienților privind modul de desfășurare a reparațiilor și a lucrărilor de service necesare și/sau recomandate pentru remedierea defecțiunilor autovehiculului;

- Întocmirea ofertelor de preț;

- Întocmirea devizelor de reparații;

- Actualizarea bazei de date de clienți și asigurarea corectitudinii informațiilor înregistrate; Beneficii:

- pachet salarial corelat cu performața în muncă;

- munca într-o echipă tânără și profesionistă;

- cursuri continue de perfecționare profesională; Prezentarea firmei

Centru autorizat de vânzări și service TOYOTA-Bistrița. Trimite CV-ul prin email la adresa [email protected] sau la adresa str. Libertății, nr. 62, Bistrița. Mai multe informații la telefon 0754 333 314. ************************* TRANSMIXT Bistrița angajează Operator calculator (operator supraveghere video) Condiţii: · Studii medii; · Cunoștințe bune de operare PC (MS Office) și abilitate în manevrarea echipamentelor electronice de supraveghere și validatoare călătorii; · Cunoștințe de operare pe casa de marcat fiscală (eliberare abonamente de călătorie); · Persoană dinamică și responsabilă; · Capacitatea de a lucra în echipă. Vulcanizator auto Condiţii: · Experiență în domeniu · Aptitudini și cunoștințe tehnice solide · Persoană dinamică și responsabilă · Capacitatea de a lucra în echipă. Oferim: · Salariu motivant · Tichete de masă · Asigurare de accidente · Alte avantaje Informații se pot obține de la sediul companiei din Bistrița, str. Sigmirului, nr. 16, tel. 0263-233459, între orele 08:30-16:00. CV-urile se depun la sediul societății: tel/fax: 0263-233459 e-mail: [email protected] ************************* Casa EMA Căutăm antrenori de înot şi/sau colaboratori la piscină şi entertainer petreceri pentru copii, desfăşurate în apă. Candidatul ideal trebuie să fie o persoană dinamică, flexibilă, preferabil absolvent / student al facultăţii de educaţie fizică ori instructor sportiv autorizat. Program de lucru flexibil, preponderent în weekend. Casa EMA angajează personal curăţenie şi instalator. Casa Ema caută, de asemenea, un îngrijitor spaţii pentru loc de joacă – o persoană serioasă, plăcută și veselă pentru asigurarea curățeniei și întreținerea spațiilor locului de joacă Căsuța EMA! Programul este o jumătate de normă. Dorești să ni te alături? Dacă ai mai lucrat cu copii, te așteptăm bucuroși! Dacă nu, învățăm împreună! Se oferă pachet salarial atractiv. Contactează-ne la 0747-026.593 sau vino la recepția Casa EMA pentru mai multe informații! ************************* Agro Invest angajează vânzător / vânzătoare pentru magazin alimentar. Informaţii suplimentare la telefon: 0757 068 347. ************************* Hotel Coroana de Aur angajează Cofetar, Barman, Manipulant marfă Se oferă pachet salarial atractiv şi cazare pentru cei din alte localităţi. CV-urile se trimit: · prin e-mail: [email protected] · la recepţia Hotelului Coroana de Aur Informaţii la telefon: 0740.083.110 ************************* Clinica Sanovil angajează asistent de laborator, chimist și biolog Detalii la telefon 0263-231.862 sau [email protected] . ************************* ASIX-RO PRODCOM SRL angajează operator maşină brodat Ce trebuie să faci: · supraveghezi execuția broderiilor pe mașinile de brodat · pregătești materialele și gherghefele · cureți de scame și ațe broderiile · împachetezi și ambalezi produsul finit ​Cerințe: · vedere bună, îndemânare · seriozitate, implicare · atenție la detalii · dinamism, atitudine pozitivă · dexteritate Ce îți oferim: · salariu motivant (se discută la interviu/ în funcție de experiență) · calificare la locul de muncă · program de muncă - Luni-Vineri: 8:00 - 16:30 · şansa să înveți un domeniu cu viitor în industria creativă · siguranța unui loc de muncă stabil și plăcut · prime de sărbători · colectiv plăcut Despre noi: Activăm din 1997, suntem un atelier de imprimerie textilă/broderie, produsele realizate de noi fiind: personalizări umbrele, ghiozdane, tricouri, șepci, diverse articole brodate computerizat. Avem în dotare mașini de brodat de ultimă generație, ușor de folosit și întreținut. Ne găsiți în Bistrița, Calea Moldovei, 15A - în curtea Hotel Safir, tel.: 0728.29.59.73 ************************* TOURMONT KING angajează persoane îndemânatice pentru atelierul de producție publicitară Cerinţe: · Atenție la detalii · Seriozitate · Spirit de inițiativă · Îndemânare Responsabilităţi: · Prelucrează materiale diverse specifice domeniului (PVC, Plexiglas, lemn, placaj) · Execută diverse operații pentru proiectele de producție publicitară în care este alocat · Participă, alături de ceilalți membri ai echipei, la realizarea montajului final · Execuție materiale producție publicitară: casete luminoase, diverse elemente de signalistică interioară și exterioară, colantări auto etc. · Program de lucru: Luni - Vineri între 8:00-16:30 · Calificare la locul de muncă. Ne găsiți în Bistrița, Calea Moldovei, 15A - în curtea Hotel Safir, tel.: 0728.29.59.73 ************************* EUFORIA - Floral Boutique Îţi plac florile? Vrei să te alături unei echipe minunate, unde zâmbetul şi buna dispoziţie sunt la ele acasă??? Euforia Floral Boutique angajează florist decorator. Oferim pachet salarial atractiv. Mai multe detalii la numărul de telefon: 0752.195.270 ************************* Metropolis Grup angajează recepţioner şi cameristă. Dacă eşti dornic să lucrezi într-un mediu select, echipa Metropolis aşteaptă CV-ul tău împreună cu o fotografie, pe adresa de e-mail [email protected] sau vino personal, pe strada Parcului, nr. 19. Informaţii suplimentare la tel.: 0263 205 020 ************************* LEONI Bistriţa angajează personal: Se caută inginer de producție, tehnician mentenanță electromecanică - automatică și echipamente industriale. Compania angajează și 100 muncitori necalificați la asamblare și montare. Beneficiile angajaţilor LEONI: Transport asigurat de companie (dus–întors),

Tichete de masă,

Spor de noapte, spor de fidelitate, bonusuri adiţionale de prezenţă, performanţă şi calitate,

Plata orelor suplimentare, facilităţi de instruire, primă de vacanţă, prime cu ocazia sărbătorilor legale (Paşte, Crăciun, Ziua Copilului, 8 Martie), ajutoare sociale (deces, căsătorie, naşterea copilului), extra-zile libere legale – plătite,

Pauză de masă 30 minute, din care 15 min plătite, servicii de cantină, facilităţi igienico-sanitare. Alte detalii despre locurile de muncă vacante puteţi obţine la 0263.201.204 sau pe adresa de e-mail [email protected] ************************* Bistrițeanul.ro a pregătit angajatorilor o ofertă specială dedicată anunțurilor de acest tip. Cere oferta printr-un mail pe adresa [email protected] sau la tel. 0754.777.536 1802 vizualizari









