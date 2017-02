VIAŢĂ de liceu. De la „bobocul” timid, în funcţia de prim-vicepreşedinte al CJE Bistriţa-Năsăud 11/02/2017 10:21:54 Ioana BRADEA ULTIMA ORA „Poate că nu e cel mai bun liceu din judeţ, dar pentru mine are o importanţă deosebită. Reprezintă chiar rampa de lansare la care nici nu visam când eram mic... Un exemplu concret sunt eu, tipul care a ajuns dintr-un «boboc» timid, un elev pentru care nu mai contează criticile nimănui...”, susţine Ionuţ Rus din Prundu Bârgăului: Ionuţ Rus – unul dintre elevii care au reprezentat judeţul Bistriţa-Năsăud zilele trecute la Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor de la Râmnicu Vâlcea – a povestit pentru Bistriţeanul.ro despre evenimentul la care a participat, ce anume au discutat elevii la Râmnicu Vâlcea şi cu ce s-a ales în urma participării sale acolo. Cine este Ionuţ Rus „Am reuşit, în mai puţin de doi ani, să progresez într-un mod surprinzător. Totul a început acum ceva mai mult de un an, mai exact pe data de 22 octombrie 2015, când am fost ales preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul «Radu Petrescu» din Prundu Bârgăului. Ok, poate că nu e cel mai bun liceu din judeţ, dar pentru mine are o importanţă deosebită, pentru că reprezintă rampa de lansare la care nici nu visam când eram mic. Încet, încet acel prim mandat a ajuns la final, iar în acest an şcolar am fost reales. A urmat, astfel, următorul pas în dezvoltarea mea – ascensiunea în Consiliul Judeţean al Elevilor Bistriţa-Năsăud...”, a povestit Ionuţ Rus pentru Bistriţeanul.ro. Nu şi-a dorit o funcţie în cadrul Biroului Executiv, după un prim an în care nu a reuşit să se implice prea mult, dar a urmat o nouă etapă – numirea în funcţia de prim-vicepreşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Bistriţa-Năsăud, „promovare” care i-a adus un alt nivel: accederea în Consiliul Naţional al Elevilor. Poate că mulţi nu văd rostul acestor funcţii sau consilii, dar pentru Ionuţ Rus ele sunt cele mai bune soluţii care ajută la dezvoltarea personală a unui licean. „Un exemplu concret în acest sens sunt eu, tipul care a ajuns dintr-un «boboc» timid, un elev pentru care nu mai contează criticile nimănui, un elev care a câştigat într-un final încrederea în sine – detaliul care conteaza cel mai mult în dezvoltarea personală”, afirmă Ionuţ Rus. Tânărul recunoaşte că probabil putea să facă şi altceva în acest „timp irosit”, după cum i-au reproşat unii, dar el nu regretă nimic – nici trecutul şi nici alegerile făcute. „Sunt conştient că într-un viitor, fie el mai apropiat sau mai îndepărtat, o să am amintiri din viaţa de licean cu care să mă mândresc - amintiri care să îmi aducă un zâmbet pe buze sau o lacrimă de fericire pe obraz. În sfârşit, reuşesc să experimentez «pe pielea mea» circumstanţa care spune că viaţa de licean este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om. Poate că nu ştiu ce aduce ziua de mâine, dar ştiu că, ajutat de Dumnezeu, voi ajunge acolo. Acum trăiesc în prezent şi vreau să mă bucur de orice surpriză pe care mi-o oferă tinereţea, fie ea plăcută sau mai puţin plăcută. Sunt mândru de ceea ce fac şi de ceea ce reprezint. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot!” Adunarea Generală a Elevilor a început cu prezentarea ANOSR-ului, realizată de Marius Deaconu (vicepreşedinte Educaţional la ANOSR), a urmat apoi prezentarea CTR-ului, realizată de Horia Oniţa (fost președinte al Consiliului Național al Elevilor și actual vicepreședinte al Consiliului Tinerilor din România. Un alt punct pe ordinea de zi a fost alegerile din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Național al Elevilor, pentru ca ulterior, fiecare reprezentant al Consiliilor Judeţene din întreaga ţară să îşi prezinte raportul de activităţi din perioada noiembrie 2016 - februarie 2017. Ordinea de zi a cuprins şi prezentarea Statutului Elevului, respectiv prezentarea amendamentelor asupra Codului de conduită al profesorilor şi programa şcolară pentru anul școlar 2017-2018. „Da, a fost util să participăm la Râmnicu Vâlcea. Pe lângă perseverenţă (o calitate de care aveam nevoie), m-am ales şi cu o altă viziune asupra lucrurilor. Înainte de această Adunare Generală aveam foarte multe semne de întrebare, foarte multe lucruri pe care nu le înţelegeam. Experienţa în cadrul Consiliului Naţional al Elevilor a fost mai mult decât benefică pentru mine: mi-a oferit mai multe informaţii, mi-a oferit mai multă încredere în mine, m-a făcut mai optimist şi mai ambiţios în ceea ce fac. Am multe idei şi planuri acum, îmi doresc să fiu util şi să apăr cu demnitate drepturile elevilor, pentru că asta mă caracterizează cel mai bine, pentru că făcând asta mă simt împlinit. Chiar iubesc ceea ce fac...” Un scurt mesaj pentru elevii din judet: „Mesajul meu pentru toţi elevii din judeţ începe cu sloganul Împreună ne facem auziţi! În primul rând, vreau să le spun elevilor că sunt onorat să îi reprezint, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional şi vreau să-i asigur că vor găsi în mine un prieten disponibil pentru a le asculta ofurile şi cerinţele. Elevii au un cuvânt de spus în ţara asta, noi suntem generaţia în care România îşi pune încrederea şi îmi doresc ca împreună să ridicăm reputaţia acestui judeţ...” 1163 vizualizari







