VIDEO/FOTO: Domnița Larisa a devenit a opta domniță a Bistriței Medievale

Șapte dintre cele mai frumoase domnițe din cetate s-au întrecut timp de două zile în măiestrie, creativitate și iscusință și în cele din urmă juriul a reușit să stabilească care este Domnița Bistriței pentru anul 2017.

Încă din 2009 cele mai frumoase, pricepute și talentate domnițe din ținutul Nösnerland încearcă să câștige titlul de Domnița Bistriței. Cu excepția anului trecut, când Serbările Bistriței Medievale au împlinit 10 ani și a fost o ediție specială, an de an fetele frumoase din ținut încearcă să convingă publicul și juriul că merită să devină pentru un an de zile Domnița Cetății.

În această seară în jurul reușit să desemneze cea mai pricepută și frumoasă domniță din cetate, după ce cele șapte participante au fost supuse timp de două zile unor probe care de care mai deosebite, menite să le pună în valoare talentele și frumusețea.

Concursul s-a încheiat cu o probă de memorie, destul de complicată pentru tinerele domnițe, care nu au reușit să rețină versurile unui cântec medieval cu care cavalerul Hartmann a încercat să le pună în dificultate. Fetele și-au arătat priceperea și în dansul medieval și, în cele din urmă, după ce publicul și juriul a deliberat deciziile au fost anunțatate înainte de închierea festivalului.

Toate cele șapte domnițe au primit titluri nobiliare, preferata publicului fiind domnița Andreea, o tânără de 16 ani. Dintre cele șapte domnițe care au urcat pe scenă - Domnița Cristiana, Domnița Daria, Domnița Nicol, Domnița Maria, Domnița Carla, Domnița Andreea și Domnița Larisa, cea care a reușit să convingă juriul că merită să fie câștigătoare a fost Domnița Larisa.

“Prefer să-mi petrec timpul liber în aer liber, în natură și iubesc să îmi ajut familia cu treburile casnice. Mă bucur să mă aflu din nou în fața unui public și a unui juriu atât de minunat iar venirea mea la acest concurs o privesc ca pe oportunitate, fiind un moment de neuitat pentru mine și totodată o experiență pe care nu cred că o voi mai putea trăi vreodată” a le-a spus Domința Larisa celor prezenți.