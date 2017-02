VIDEO - Daniel Suciu: Cei care au protestat au tot dreptul să o facă și îi respectăm! 10/02/2017 14:29:31 Raluca NECHITI Politic Deputatul PSD, Daniel Suciu a recunoscut în conferința de presă de astăzi că pentru el și pentru PSD ultimele două săptămâni au fost complicate, dar nu au fugit nicăieri. Deputatul a transmis un mesaj: „A fost un moment destul de complicat și pentru noi și pentru Partidul Social Democrat și pentru membrii Partidului Social Democrat și pentru foarte mulți dintre susținătorii acestui partid”, a recunoscut deputatul Daniel Suciu care însă a declarat în conferința de presă de astăzi că nu își propune să discute despre ordonanța care a scos în stradă sute de oameni, în schimb a avut un mesaj pentru bistrițeni. „Vreau să vă spun că nu am fugit nicăieri, nici eu nici colegii mei, nu ne-am transformat în ultima săptămână în „mai penali” decât am fost, în mai criminali decât am fost, nici nu am murit. Acest moment pe care l-am trăit trebuie să-l depășim, îndemn la calm și am un mesaj, pentru bistrițenii, cei 40-60.000, care au avut încredere în noi”. Despre ce mesaj este vorba aflați din materialul VIDEO: Spre finalul intervenției sale, deputatul PSD Daniel Suciu a recunoscut că cei care au protestat au tot dreptul să o facă. „Cei care au protestat în România, în Bistrița, în fața acestui sediu au avut tot dreptul să o facă cu sau fără derapajele de rigoare. Îi respectam pe toți cetățenii acestei țări, pe cei care au protestat, pe cei care au votat, pe cei care au votat împotriva noastră sau cei care nu au votat. Este momentul zero din care trebuie să învățăm cu toții ceva și vă asigur că eu și colegii noștri am tras învățămintele de rigoare. Cred că poziția guvernului pe care cu toții îl susținem este foarte clară - că niciodată nu va mai aduce la adoptare ordonanțe de urgență în domeniul justiției fără consultare prealabilă”, a mai spus Daniel Suciu. 513 vizualizari







