VIDEO: Blocul operator are filmuleț de prezentare. Ce intervenții în premieră au fost realizate aici: 21/02/2017 10:10:05 Raluca NECHITI Sănătate Cel mai modern bloc operator din România, inaugurat toamna trecută, are un filmuleț de prezentare! Conducerea spitalului a postat un filmuleț în care este prezentat întregul bloc operator cu sălile de operație, zonele de pregătire ale pacientului, zonele de sterilizare... Blocul operator care este un model pentru România a fost inaugurat la finele lui septembrie 2016 și a costat 6,5 milioane de euro. O lună mai târziu au început operațiile în noul bloc operator. Acesta are o suprafață de 1471 m², și opt săli de operație cu zone de sterilizare proprie. În filmulețul de prezentare pot fi văzute sălile de operație (trei fiind pentru chirurgie generală, două săli pentru ortopedie-traumatologie, una pentru urologie, una pentru oftalmologie, una pentru ORL), stația de sterilizare a blocului operator, filtrele sanitare, zona pentru pregătirea medicilor, sala pentru pregătirea bolnavului, sala de trezire postoperatorie... Nu lipsesc nici camerele de lucru pentru personalul medical, oficiul, camerele tehnice și zona pentru aplicarea protezelor citate. De când a fost inaugurat, în blocul operator au avut loc mai multe premiere medicale. Astfel, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud a venit la finele anului trecut o echipă mixtă de specialiști de la Institutul Clinic Fundeni care împreună cu specialiștii de la Spitalul Județean de Urgență au efectuat o operație de cistectomie totală, realizată prin procedeul Bricker, asupra unui pacient diagnosticat cu tumoră a vezicii urinare. Anul 2017 începe și el cu intervenții chirurgicale în premieră la Spitalul Județean de Urgență, aici fiind realizate primele intervenții de neurochirurgie, dar și intervenții extrem de dificile realizate de medicii de la ORL pe pacienți diagnosticați cu diferite tumori. Filmulețul de prezentare al blocului operator în puteți viziona mai jos: 9056 vizualizari







