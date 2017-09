VIDEO: Luni începe un nou an şcolar! Să fie o sărbătoare pentru fiecare şcoală, cu preţuire şi mulţumiri 09/09/2017 13:51:43 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Luni va fi sărbătoare în fiecare şcoală din judeţ: începe un nou an şcolar, s-au făcut lucrări de igienizare, s-au depus nenumărate proiecte pentru reabilitări, consolidări, modernizări şi dotări de şcoli, iar directorii acestora au fost sfătuiţi să ofere valoarea de sărbătoare adecvată acestei zile. Câte vacanţe vor avea elevii: Cu doar câteva zile înainte de începutul noului an şcolar, inspectorul general al ISJ Bistriţa-Năsăud a făcut câteva recomandări şefilor din instituţii de învăţământ: „Vă rugăm foarte mult să fie prezenţi, în fruntea mesei, cum spune românul, reprezentanţii autorităţilor locale – cu preţuire şi mulţumire pentru tot efortul făcut astfel încât şcolile să înceapă în cele mai bune condiţii. Am povestit în această perioadă cu foarte mulţi primari, cu toţii se străduiesc să ne asigure condiţiile cele mai bune, să asigure elementele de consum şi combustibil pentru perioada rece. S-au făcut lucrări de igienizare, s-au depus nenumărate proiecte pentru reabilitări şi consolidări de şcoli, pentru modernizări şi dotări – mai mult sau mai puţin, în funcţie de contextul financiar al fiecărei primării în acest an. De asemenea, aveţi reprezentanţi ai autorităţii locale în consiliile de administraţie, aveţi parteneriate cu biserici, ONG-uri, asociaţii de părinţi... Practic este sărbătoarea şcolii în care ne angajăm cu toţii într-un nou an de muncă şi vă rog să-i daţi valoare de sărbătoare acestei zile...”, i-a sfătuit Camelia Tabără pe directorii de şcoli şi grădiniţe din Bistriţa-Năsăud. Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean a recunoscut că urmează o perioadă dificilă în care şcolile trebuie să se organizeze foarte repede: „Am fost obişnuiţi ca perioada de pregătire a noului an şcolar să fie de două săptămâni, acum s-a comasat şi s-a condensat la şase zile, în acest an, deci va trebui cu atât mai eficienţi să fim şi mai bine organizaţi, astfel încât de marţi, dacă se poate, să intrăm pe ore normale şi activităţile necesare...”, a mai spus Camelia Tabără. Camelia Tabără – despre optimizarea perioadei de vară şi revenirea examenului de Definitivat în iulie: Cursurile anului şcolar 2017-2018 încep luni, 11 septembrie și însumează 35 de săptămâni. Structura anului școlar cuprinde: semestrul I: 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018

semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018,

vacanţă intersemestrială: 3 - 11 februarie 2018,

vacanţa de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018

vacanţa de vară: 16 iunie - 9 septembrie 2018. Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018. Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. 469 vizualizari









