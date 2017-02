VIDEO: Ovidiu Crețu a prezentat complexul Aquapark consilierilor municipali! Primăria nu mai are nevoie să acceseze un credit bancar! 23/02/2017 15:33:49 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Primarul Ovidiu Crețu a prezentat acum puțin timp proiectul Aquapark în fața colegilor săi din consiliul municipal. Este supus votului proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului. Documentația pentru proiectarea complexului Aquapark a fost finalizată și înmânată municipalității acum câteva zile. În cadrul ședinței ordinare de astăzi, primarul Ovidiu Crețu le-a prezentat colegilor săi consilieri proiectul. Mai multe despre Aquapark puteți citi AICI . Proiectul va fi început cu «forțe proprii», după cum a informat azi primarul. Se pare că există bani pentru acest proiect din bugetul local și o posibilă finanțare PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală), iar împrumutul bancar nu este necesar. «Municipiul Bistrița e capabil să opereze un astfel de obiectiv», a declarat Ovidiu Crețu. Termenul estimat pentru execuția complexului Aquapark este de 2 ani și jumătate. În Bistrița mai există încă șase zone dotate cu piscine, zone în care se pot desfășura și activități de agrement conexe. Revenim cu rezultatul votului consilierilor muncipali. Prezentare complex Aquapark from Tv.Bistriteanul.ro on Vimeo. UPDATE 1: Primarul Ovidu Crețu spune că elevii ar trebui să învețe în școală să schieze sau să înoate, așa cum se întâmplă în Germania. El susține că în Bistrița există aceste facilități și ar trebui ca aceste sporturi să fie introduse în disciplinele școlare. «Este momentul să votăm acest proiect», și-a încheiat primarul Ovidiu Crețu pledoaria. UPDATE 2: «Atracţii sunt prevăzute doua categorii de atracţii în afară de bazinele propriu-zise: - atracţii pentru copii, la interior și exterior în cadrul bazinelor speciale destinate acestora; este vorba de atracţii destinate copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani. La interior este pravăzut un tobogan (diferența de nivel cca 2m, lungime cca 6m), încorporat într-o construcţie cu scări. În acelaşi bazin sunt prevazute elemente de catarare pentru copii, arce multicolore si diverse personaje special destinate varstei. La exterior este prevazut de asemenea un tobogan pentru copii cu 3 piste (diferenta de inaltime cca 2m), un dispozitiv tip "galeata" (1000l) cu rasturnare si diverse jeturi de apa. - atractii pentru adulti si copii peste varsta de 12 ani sau pentru familii, situate la exterior, cu posibilitatea de a prevedea in viitor tobogane pentru adulti si la interior. Tobogan exterior multitrack de tip curse sau alunecare libera, cu 4 benzi, H=10m, L=4x46m si sistem de aterizare in afara bazinului; Tobogan exterior hidrotub diametru 1400mm cu maxim 3 locuri si iesire de latime 3m si lungime 15m si sistem de aterizare in afara bazinului Tobogan deschis cu alunecare liberă de lățime 2000 mm și ieşire de lățime 3m și lungime 15 m și sistem de aterizare în afara bazinului», se arată în expunerea de motive a proiectului. UPDATE 3: Mai mulți consilieri municipali cer amânarea proiectului de hotărâre și votarea lui într-o ședință următoare, invocând faptul că până acum câteva minute nu au avut acces la materialul pe care li se cere acum să îl analizeze. 242 vizualizari







