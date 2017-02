VIDEO SPECTACULOS: Cum a trăit un bistrițean visul american

13/01/2017 12:23:26 Ana ȘTEFĂNEL

Originar din Năsăud, urmează facultatea în Cluj-Napoca. Pentru că a vrut să-și deschidă orizonturile, a plecat vara trecută peste ocean, acolo unde a trăit visul american. Într-un filmuleț, acesta descrie în imagini vara pe care a trăit-o pe continentul american.

Las Vegas, Marele Canion, autostrăzi interminabile și soare. Așa descrie bistrițeanul Cristian Drăgan vara lui în America. Printr-un program studențesc a reușit să ajungă acolo unde mulți nu visează: pe teritoriul lui Kennedy, al lui Obama, a viselor care devin realitate.

După o vară în care a muncit, a avut parte și de o vacanță. Pasionat de fotografie și de film, Cristian nu a ținut doar pentru el imaginile fabuloase și aseară a decis să le împartă și cu prietenii lui virtuali.

„Mă numesc Cristian Drăgan și am plecat singur în SUA. Da, singur. Și m-am întors întreg.Te-ai întrebat vreodată de ce se numește «Visul American»? N-o să afli niciodată dacă nu îți iei inima în dinți și pleci.

Pe scurt:

Lecția mea a fost că…

Dacă visezi un lucru, poți să-l faci.

Dacă în schimb, pleci cu ideea că tu nu poți, tu nu te descurci sau tu nu ești capabil, nu o să ajungi niciodată în SUA.

- am avut un singur job în Saratoga Springs și am făcut 10.000$.

- am ajuns în toate locurile care erau la mine pe TO SEE LIST.

- am realizat că americanii sunt probabil cei mai prietenoși oameni.

- am realizat cât de mult te dezvoltă să cunoști oameni noi și mentalități diferite.

Dacă muncești mult, o să fii văzut. Am trecut prin momente grele, dar am ținut mereu capul sus și pentru orice problemă am găsit o rezolvare:

Se numește Work&Travel, nu Work&Come Back Home.

Dar știi ce-i cel mai fain? Atunci când realizezi că viața trebuie trăită la maxim, fără regrete. M-am întors acasă cu 29 de dolari și nu o să regret asta niciodată! Stop dreaming. Start doing. Go for it !”, povestește Cristian Drăgan.

Filmulețul a avut mare succes, iar prietenii au apreciat modul în care acesta a trăit visul american.

Sursă foto-video: Facebook Cristian Drăgan