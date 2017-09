VIDEO: Un informatician din Bistriţa i-a cucerit pe juraţii de la Chefi la Cuţite, aranjând platourile „la puţă de furnică” 11/09/2017 22:13:45 Cristina MILEA ULTIMA ORA O nouă ediţie a emisiunii concurs Chefi la Cuţite a debutat astă-seară la Antena 1, iar bistriţenii talentaţi la gătit nu au ezitat să-şi demonstreze farmecul şi talentul. Primul dintre bistriţeni – un informatician îmbrăcat în ie tradiţională, cu trăistuţă şi ţuică de struguri. „Dacă nu vă place mâncarea, măcar vă îmbăt...!” Îmbrăcat într-o impresionantă ie ţărănească şi cu o trăistuţă agăţată de umăr, Marius Lăzăroi, un cunoscut specialist IT din Bistriţa, le-a gătit celor trei chefi Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu şi Florin Dumitrescu un sortiment special – saramură de păstrăv cu legume la grătar. „Este cam tot ceea ce înseamnă judeţul nostru în arta culinară, nu se poate fără usturoi, care este cireaşa de pe tortul judeţului nostru... la care adăugăm şi o mămăliguţă scuturată... Este o vorbă la noi, la Bistriţa – totul trebuie să fie aranjat la puţă de furnică...”, a explicat Marius Lăzăroi, care a venit la emisiune înarmat cu o sticlă de ţuică de struguri. „Dacă nu vă dau gata, măcar vă îmbăt...”, i-a avertizat informaticianul din Bistriţa care a pus kilogramele în plus pe seama „traiului bun şi a nesimţirii”: „Gătesc de plăcere, mă relaxează, am gătit şi la Festivalul Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula”, a mărturisit Marius Lăzăroi recunoscând că nu participă pentru premiul cel mare neapărat, ci pentru că „aici acumulez o experiență pe care în altă parte nu am cum s-o acumulez”, a declarat Marius Lăzăroi care, din păcate, deşi a stârnit hohote de râs printre juraţi şi i-a înseninat, cucerindu-i cu umorul şi replicile la ţintă – nu a reuşit să cucerească decât un cuţit din partea lui chef Bontea. „Sunteţi foarte tare, sunteţi extraordinar...!”, au recunoscut cei trei chefi cu regret... Imediat după informaticianul din Bistriţa, a urmat Iuliana Sălăjan – un manager de 25 de ani al unui centru spa din Bistriţa care le-a pregătit celor trei juraţi un Boom shaka burger mov şi a reuşit să cucerească două cuţite, trecând în etapa viitoare cu un temperament vulcanic şi cuceritor. 3114 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.

 CAUTARE STIRILE DE AZI

Publicitate