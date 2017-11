VIDEO: Ciorbă și scandal! Încă o bârgăuancă plină de energie și tupeu a cucerit admirația tuturor la „Chefi la Cuțite” 23/10/2017 20:37:03 Cristina MILEA Divertisment „Femeia trebuie să facă ciorbă și scandal cu ce are la îndemână”, a avertizat bârgăuanca Elena Rus din Tiha Bârgăului care se ocupă cu agricultura, a accesat și fonduri europene pentru o pepinieră, are și stupi cu albine, iar pe cei trei chefi i-a dat gata cu un sos de ardei copți cu semințe de pin și flori de dovleac umplute. „La noi este o vorbă... Femeia trebuie să facă ciorbă și scandal cu ce are la îndemână... Și nu că am venit neapărat să câștig, dar tot mă visez cu confetti pe cap... Visul meu e să am un mic restaurant. În bucătărie reușesc că mă relaxez...”, a povestit Elena Rus care a smuls nenumărate zâmbete și hohote de râs cu umorul și glumele ei despre Bârgău și Rebrișoara, despre bărbații din zonă și tradițiile care le-au educat pe femei. „Nu are voie să arunce cu tava după mine fiindcă eu am un impuls dintr-acela și s-ar putea să arunc înapoi cu cuțitul!”, a avertizat cu tupeu concurenta, hotărâtă să meargă mai departe în concurs. Le-a mai povestit celor din platoul de filmare că nu are frici, fiindcă nu îi face bine la boala sa de inimă, că „medicul i-a dat prescripție medicală de nesimțire”: „Mi-a zis doctorul că dacă vreau să îmi văd copiii mari să fiu nesimțită. Și să stau liniștită că și asta se educă...” Plină de energie, concurenta a mai spus că îi place să gătească și că „femeia trebuie să facă ciorbă și scandal mereu cu ce are la îndemână”! Cu trei cuțite, Elena Rus s-a calificat mai departe! 27473 vizualizari









