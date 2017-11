VIDEO: După ce a făcut senzație la Bistrița, acum are de gând să cucerească și America!

08/11/2017 11:13:53 Ioana BRADEA

Bistrițeanul care și-a vrăjit anul trecut publicul cu vocea sa hipnotică și cu doinele sau cântecele de jale din Transilvania – va susține vineri și sâmbătă două concerte extraordinare în Statele Unite. O coincidență fericită – piesele care vor fi interpretate sunt incluse pe un album foarte apreciat în lume, care a luat naștere tot la Bistrița.

Gavril Țărmure, managerul Centrului Județean pentru Cultură, se află în aceste zile în America, unde a fost invitat alături de trupa pianistului Lucian Ban (originar din Teaca) de către Societatea Culturală Româno-Americană și Institutul Cultural Român pentru a susține două concerte la Muzeul de Artă din Seattle și în Brooklyn, și în Brooklyn, în Cornelia Street Cafe – unul dintre cele mai apreciate și longevive cluburi de jazz fondat în 1977 în New York.

Alături de Gavril Țărmure vor fi pianistul Lucian Ban și câțiva reputați muzicieni de jazz care vor interpreta piesele de pe albumul „Songs from afar” (Cântece de Departe), un album care a luat naștere la Bistrița – după cum a povestit însuși Lucian Ban: „Ceea ce a început ca o colaborare neaşteptată, s-a transformat în ceva mult mai mare... După un concert susținut la Bistrița, prin 2013, cu cvartetul Elevation, am ieșit la cină împreună cu Gavril Ţărmure, care ne-a cântat câteva doine şi cântece tradiţionale româneşti. Colegii mei au spus că trebuie să facem neapărat ceva cu aceste cântece, Gavril Ţărmure le-a înregistrat, ni le-a trimis la New York, am intrat în studio şi am înregistrat albumul Songs from Afar... Ce a fost cu totul neaşteptat a fost succesul acestui album peste tot în lume... Presa de specialitate descrie vocea lui Gavril Ţărmure drept hipnotică, având calităţi extraordinare, care completează minunat ceea ce face cvartetul de jazz”, povestea anul trecut pianistul Lucian Ban.

