VIDEO: Un concept revoluţionar în educaţie îşi face loc şi la Bistriţa 24/02/2017 12:19:12 Ioana BRADEA Eveniment Acţiune – Reflecţie – Învăţare. Pe aceste trei cuvinte se bazează întreg conceptul care, la nivel mondial, este practicat în cele mai mari firme şi are rezultate deosebite la cel mai înalt nivel în business. Dacă dă randament acolo, trebuie să facă acelaşi lucru şi în şcoală - consideră cei de la Asociaţia ROI, prezenţi ieri la Bistriţa. Profesori, consilieri educativi şi cadre didactice care au legătură cu educaţia non-formală din şcolile judeţului au participat ieri la o întâlnire deosebită în care au aflat detalii despre educaţia prin coaching – un concept apărut la începutul anilor '90, cu rădăcini în tipul de antrenamente sportive, şi aplicat, de câţiva ani, cu succes – de voluntarii şi membrii Asociaţiei ROI. Simona David Crisbăşanu, preşedintele asociaţiei, alături de Cristina Onofrei (Suceava) şi Mirela Hagea (Deva) s-au aflat ieri la Bistriţa pentru a prezenta celor interesaţi instrumentele acestui concept considerat revoluţionar în educaţie – urmând ca astăzi să se împartă şi să lucreze concret, în Beclean şi Bistriţa, cu grupuri de elevi şi profesori. „Am hotărât împreună cu cele trei reprezentante ale Asociaţiei ROI să desfăşurăm la Inspectoratul Şcolar Judeţean o întâlnire, un seminar în care să se prezinte conceptul şi ulterior cei care participă să încerce să şi aplice acest concept în şcolile din judeţ, într-o variantă cât mai simplă, având şi sprijinul celor din Asociaţia ROI care vor juca un rol de facilitator. Grupul ţintă a fost selectat pe criterii neconvenţionale – cine a considerat că tema este interesantă s-a înscris, dar au fost vizaţi consilierii educativi şi cadrele didactice care au preocupări în domeniul educaţiei non-formale, dar s-au înscris şi reprezentanţi ai altor structuri asociative din judeţ, reprezentanţi de la Palatul Copiilor şi cluburile copiilor din judeţ...”, a explicat pentru Bistriţeanul.ro Aurelia Dan, inspector pentru educaţie permanentă la ISJ Bistriţa-Năsăud. Arta de a pune întrebările potrivite „Sunt coach certificat, înainte să fac şcoala de coaching am lucrat mai mulţi ani în învăţământ, sunt profesor, iar la un moment dat am hotărât că vreau să fac ceva ca să-i ajut pe părinţi să înveţe sau să facă ceva în educaţia lor faţă de copii. Copiii sunt întotdeauna minunaţi, vor să înveţe, dar când se întorc acasă redeveneau acei copii blocaţi pe care noi încercăm să-i formăm la şcoală. Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva problema o reprezintă nu copiii – ci părinţii lor. vorbesc din experienţă, pentru că şi eu sunt părinte, m-am confruntat cu aceleaşi probleme...”, a povestit Cristina Onofrei pentru Bistriţeanul.ro – convinsă că şi părinţii trebuie să dobândească abilităţi de coaching. „Pe scurt, este vorba despre o artă a întrebărilor. Dacă noi am şti să ne punem întrebări, am găsi şi răspunsurile care ne pot ajuta enorm în momentul de faţă. Dacă le-am pune întrebări copiilor, ei ar găsi răspunsurile de care au nevoie. Dar noi suntem învăţaţi doar să oferim răspunsuri...", a constatat Cristina Onofrei. Acţiune – Reflecţie – Învăţare Pe aceste trei cuvinte se bazează întreg conceptul de coaching care, la nivel mondial, este practicat în cele mai mari firme şi are rezultate deosebite la cel mai înalt nivel, în business. "Dacă dă randament acolo, trebuie să facă acelaşi lucru şi în şcoală. Vrem practic să-i inspirăm pe profesori, pentru că nu putem neapărat să-i obligăm, dar vrem să-i inspirăm să-şi dezvolte acest muşchi al minţii – al întrebărilor... De obicei, în şcoala românească, se pun întrebări închise, care generează un singur răspuns. Întrebările deschise îţi oferă şansa de a căuta un răspuns şi în altă parte, îţi dezvolţi astfel şi creativitatea. O întrebare deschisă îl va motiva pe copil să caute un răspuns, pe când dacă eu, ca profesor, îi pun o întrebare aşteptând un singur răspuns aflat în manual – aceea este o întrebare închisă care nu-i dezvoltă gândirea, ci se bazează pe stocare şi reproducere de informaţie...”, consideră Cristina Onofrei. De când a descoperit coachingul, Cristina Onofrei a învăţat să pună acele întrebări puternice care o ajută să găsească răspunsul de care are nevoie. Nu sunt întrebări filosofice, uneori sunt chiar foarte simple, dar puse în maniera necesară şi la momentul potrivit, acestea îl fac pe copil să înţeleagă, să caute motivaţia în interiorul său şi apoi să acţioneze în conformitate cu răspunsul descoperit. Unul din principalele proiecte desfășurate de membrii și voluntarii ROI este și proiectul Zburd - Educație prin coaching - care a demonstrat că școlile pot obține rezultate extraordinare, atunci când profesorii, elevii și părinții lucrează împreună, în echipă. „Totul a început în 2012-2013, când am lucrat cu 5 licee cu profil tehnologic și majoritatea elevilor din medii defavorizate. Rezultatele obținute sunt prezentate în filmul documentar Ba se poate!, un film de urmărit și la ora de dirigenție și la ședințele cu părinții", a precizat şi Simona David Crisbăşanu, implicată în organizarea de cursuri pentru peste 1.300 de profesori din toată țara şi care, în parteneriat cu mediul de afaceri, a inițiat și proiectul Adoptă un liceu. „Sunt impresionată de dorința unor oameni din sistem de a schimba ceva. Sunt în minoritate, dar cred că sunt destul de mulți și, dacă vor fi uniți, pot să determine o schimbare la firul ierbii. Da, există și astfel de oameni – profesori, directori, inspectori școlari. Voi continua și vizitele în școli cu potențial în căutarea unor Școli Zburd, care încurajează lucrul împreună profesori-elevi-părinți, un proiect posibil datorită sprijinului Ciclaton", confirmă Simona David Crisbăşanu. Seminarul „Ba se poate! în educație" a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud și Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. Mai multe despre proiectul Zburd – Educaţie prin coaching puteţi afla AICI iar cei care vor să contribuie, ca voluntari şi/sau cu donaţii/sponsorizări – pot să consulte site-ul www.aroi.ro.







