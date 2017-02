VIDEO: Violonistul Diavolului - din nou la Bistriţa! După concert, iese alături de bistriţeni în stradă 03/02/2017 11:13:46 Ioana BRADEA Eveniment Doi muzicieni germani și doi români - artiști talentați și renumiți în țările lor - vor susţine mâine, la Bistriţa, un concert de excepţie. Trupa e cunoscută graţie fondatorului ei, Mani Neumann (supranumit Violonistul Diavolului) care a colaborat ani de zile cu celebra formaţie Phoenix. „Da, după concert ieşim în stradă împreună...!” Sâmbătă (4 februarie) şi luni (6 februarie) Sinagoga din Bistriţa găzduieşte două concerte de excepţie. Nemţii de la Farfarello revin la Bistrița într-o formulă inedită! Trupa este cunoscută în România în special prin fondatorul ei, violonistul Mani Neumann care a colaborat ani de zile cu celebra formaţie Phoenix. Mani Neumann (vioară, blockflote), Ulli Brand (chitară), Eugen Amarandei (contrabas) şi Gabriel Bălaşa (percuţii) au înregistrat un succes răsunător în vara anului 2016, pe scena mare a Serbărilor Bistriței Medievale, iar mâine revin la Bistrița într-o formulă inedită. Doi muzicieni germani și doi muzicieni români, toți artiști talentați și renumiți în țările lor, se vor întruni în cadrul unui turneu ce va dura exact o lună de zile. Trupa este cunoscută în România în special prin fondatorul ei, violonistul Mani Neumann care a colaborat îndeaproape cu celebra formaţie Phoenix timp de mai mulți ani. Stilul muzical abordat de ei este atât de unic încât orice descriere convențională devine imposibilă. Prin muzica lor, Farfarello creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clișee, fiind o combinație de folclor est – european și influențe contemporane: muzica tradițională, jazz, rock şi muzică clasică. Din 1982 şi până acum, trupa Farfarello a scos 18 albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 3.500 de concerte în toată lumea. Mani Neumann, neamțul cu „suflet de român”, supranumit şi Violonistul Diavolului, este considerat un maestru al viorii şi blockflöte. Modul său de a interpreta – melancolic, sălbatic ori excitant – este întotdeauna autentic, nonconformist și imposibil de copiat. A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award şi decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural” în gradul de „Cavaler” pentru merite culturale deosebite aduse României ca urmare a activității sale în trupa Phoenix. Chitaristul Ulli Brand este considerat a fi unul dintre cei mai buni din Europa, fiind recunoscut pentru stilul său unic în care interpretează muzica la chitară acustică cu 6 şi 12 corzi. Invitații trupei Farfarello în acest turneu sunt muzicieni români deosebit de experimentați și talentați: percuționistul Gabriel Bălașa, unul dintre cei mai activi percuționiști de pe scena muzicală românească, un muzician inventiv și imprevizibil, artiștii admirându-l pentru energia sa şi vibrația pozitivă din timpul concertelor și basistul Eugen Amarandei, unul din cei mai inspirați și tehnici contrabasiști ai României. „Muzica românească este fantastică. Atunci când am auzit muzica românească am spus: asta e muzica mea. Dacă vrem să cântăm Ciocârlia, cântăm Ciocârlia. Dar pentru asta trebuie să vorbesc cu degetele mele. Câteodată degetele mele îmi subminează autoritatea. Eu încerc să vorbesc cu ele ca şi cu prietenii mei, dar ele spun „da” şi în concert se comportă ca nebunele. Sunt solidare. Ele cred că sunt patru contra unu”, a povestit la un moment dat Mani Neumann, în timp ce impresarul trupei care s-a ocupat de organizarea concertului la Bistriţa a afirmat „Mulţumim pentru susţinere. Da, după concert ieşim împreună în stradă!”. Concertul se va desfășura în Sinagogă, cu sprijinul Societății de Concerte și a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița – sâmbătă, 4 februarie 2017, ora 18. Preț bilet: 30 lei Luni, 6 februarie, de la ora 19:00, la Bistriţa sosesc alţi muzicieni din Statele Unite pentru un concert care se anunţă extraordinar: NICKEL & ROSE - „A PLACE CALLED HOME” ...un duo altfel, din Milwaukee, Wisconsin gata să-şi surprindă publicul cu un stil propriu, influenţat de blues și jazz şi nuanțat în plus cu Soul, Americana, Gypsy, muzică africană sau arabă. Johanna Rose (vocal, contrabas) și Carl Nichols (vocal, ghitară) aduc laolaltă diversele lor background-uri muzicale, părând să creeze un nou făgaș în muzica americană. Aflaţi în România într-un turneu de promovare al EP-ului „A Place to call Home”, între Ucraina şi în drum spre Polonia, după concerte în Buzău, Bucureşti, Timişoara și Cluj sunt pregătiţi pentru aplauzele bistriţenilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, în parteneriat cu Societatea de Concerte Bistrița şi Green Hours. 1600 vizualizari







