Vineri, Glow in the Dark Pool Party la Casa EMA - vezi ce te așteaptă: 06/09/2017 17:06:17 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Va fi o petrecere la piscina interioară de la Casa EMA. Băuturi, muzică bună, dans și multă distracție te așteaptă vineri seară începând cu ora 20: Câteva lucruri pe care trebuie să le faci la Glow in the Dark Pool Party la Casa EMA: 1. Să vii pus pe distracție. Și cam atât. Pentru că de restul se ocupă organizatorii. Vino în costum de baie, iar acolo vei începe să strălucești cu accesoriile pregătite special pentru petrecere. Va fi un bar de cocktailuri și tot felul de băuturi pentru toate gusturile, multe luminițe o să creeze o atmosferă plină de sclipici, iar muzica va da tonul distracției. De asta se ocupă HorațiuS și Malice, iar de efecte - Sound36. Biletul de intrare costă 35 lei, sumă din care 10 lei merg pe consumație. Așadar, prețul de intrare la piscină a rămas neschimbat. Petrecerea începe vineri - 8 septembrie - la ora 20, nu ai cum să o ratezi! Sponsori: Reclame Bistrița, Agenția 215, Securitatea. Parteneri: Pub Corso Cafe, Viena Bistro Cafe, Asociația Comunitarium Parteneri media: Bistriteanul Ro, sportulbistritean.ro, Observator Bn, Kiss FM, Zile Și Nopți Bistrița 96 vizualizari









