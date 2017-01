31/12/2016 18:30:33 Ioana BRADEA

O clipă dacă am avea curajul să fim sinceri cu noi înşine – am înţelege că ne-a lăsat Dumnezeu să trăim un an fantastic, cu înfrângeri şi împliniri, cu bucurii şi tristeţi, într-un oraş construit după chipul şi asemănarea noastră, alături de oamenii dragi pe care i-am meritat şi de duşmanii pe care am încercat să-i înfruntăm...