27/01/2017 18:12:09

Noul An Chinezesc începe mâine, sub semnul Cocoşului de Foc - un an puternic, în care toată lumea va avansa și va începe lucruri noi - iar Centrul German de pe Dornei a găzduit ieri o inedită manifestare la care au participat elevii din Dumitra, dar şi elevi ai Colegiului „Andrei Mureşanu”.